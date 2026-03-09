Haberler

Savaş piyasaları fena vurdu! Petrolde tarihi yükseliş

Savaş piyasaları fena vurdu! Petrolde tarihi yükseliş
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orta Doğu'da artan savaş gerilimi ve arz endişeleri petrol piyasalarında tarihi bir sıçramaya yol açtı; Brent petrol yüzde 26 yükselerek 119 dolara çıkarken ABD Başkanı Donald Trump, İran kaynaklı nükleer tehdidin ortadan kalkmasıyla fiyatların yeniden düşeceğini söyledi.

  • Brent petrolün varil fiyatı yüzde 26 artarak 119 dolara ulaştı.
  • ABD Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarındaki yükselişin geçici olduğunu belirtti.
  • Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 24,37 yükselerek 113,05 dolar oldu.

Orta Doğu'da artan savaş gerilimi küresel enerji piyasalarını sarstı. Arz endişeleriyle petrol fiyatları haftaya sert yükselişle başlarken, ABD Başkanı Donald Trump yükselişin kalıcı olmayacağını savundu.

Uluslararası petrol piyasaları haftaya güçlü bir yükselişle başladı. Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve enerji arzına yönelik endişeler petrol fiyatlarında sert sıçramaya yol açtı. Küresel piyasalarda petrol fiyatları yüzde 20'nin üzerinde artarken ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

TRUMP: YÜKSELİŞ GEÇİCİ

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin geçici olduğunu söyledi. Mevcut artışın kısa vadeli bir gelişme olduğunu belirten Trump, bunun ABD ve dünya için güvenlik ve barış adına ödenebilecek sınırlı bir maliyet olduğunu ifade etti.

Trump, İran kaynaklı nükleer tehdidin ortadan kaldırılmasının hem jeopolitik gerilimi azaltacağını hem de enerji piyasalarında fiyatların yeniden gerilemesine yol açacağını savundu. Bu nedenle petrol fiyatlarındaki yükselişin daha geniş güvenlik hedefleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

PETROLDEN TARİHİ REKOR

Piyasalarda ise yükseliş dikkat çekici boyutlara ulaştı. ICE'de Brent petrolün varil fiyatı yüzde 26 artarak 119 dolara kadar çıktı. Asya işlemlerinde Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı da yüzde 24,37 yükselerek 113,05 dolar seviyesinde işlem gördü. Bu sert hareketle birlikte Brent petrolde yükseliş yalnızca günlük bazda değil, daha geniş dönemde de güçlü bir tablo ortaya koydu. Brent petrol fiyatı ay başından bu yana yüzde 57,90, yıl başından bu yana ise yüzde 87,9 değer kazandı.

PİYASALAR SAVAŞ RİSKİNİ FİYATLADI

Petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş, küresel piyasalarda arz güvenliğine yönelik kaygıların güçlendiğini ortaya koydu. Yatırımcılar, Orta Doğu'daki gerilimin enerji sevkiyatını ve küresel arz dengesini bozabileceği endişesiyle petrol fiyatlarını yukarı yönlü fiyatlamaya başladı. Uzmanlar, jeopolitik risklerin sürmesi halinde enerji piyasalarında kısa vadede yüksek oynaklığın devam edebileceğine dikkat çekiyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Savaşta 10. gün! İran yeni liderini açıkladı, İsrail'in kritik noktaları yerle bir edildi

Yeni liderini açıklayan İran, düşmanın can damarını yerle bir etti
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var

İsrail ülkeye sızdı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
Savaş sürerken Türkiye'den kritik hamle! Bugün yola çıkıyorlar

Türkiye'den çok önemli savaş hamlesi
Hizbullah taktik değiştirdi! Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar

Çatışmalar sürerken taktik değişti! Gerilla savaşına başladılar
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıBülent Sonyıldırım:

Türkiye için geçerli değil düşüş bilelim bunu.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıahmet-arac:

bize eşittir en az 70-75 olur eşel devreye girse bile

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdil Basyigit:

Eşel muhabbeti halkın gazını alma yöntemi yani uydurma bir söylem edeceklerinden geri kalmayacaklarını iyi bil kalmadılar da zaten

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarımutluw can:

2022 de bu fiyatları görmüştü zaten ama turkiyede benzin mazot yarı fiyatınaydi. yine o fiyata düşecek mi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mourinho'nun Benfica'sı şampiyonluk yolunda Porto'yu geçemedi

Şampiyonluk maçına çıktı! İşte sonuç
Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe'nin içinden geçerdik

Söylediklerinin haddi hesabı yok: Fenerbahçe'nin içinden geçerdik
Ordusu İran'dayken Trump golf oynadı

Trump'ın bu görüntülerine tepki yağıyor
Belarus Lideri Lukaşenko ilk kez patates kızartması yedi, tadı damağında kaldı

Ülkenin devlet başkanı ilk kez patates kızartması yedi
Galatasaray'dan resmi açıklama: 150 milyon euroya ret

Galatasaray'dan resmi açıklama: 150 milyon euroya ret
Mourinho'nun Benfica'sı şampiyonluk yolunda Porto'yu geçemedi

Şampiyonluk maçına çıktı! İşte sonuç
Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe'nin içinden geçerdik

Söylediklerinin haddi hesabı yok: Fenerbahçe'nin içinden geçerdik
Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar 8 Mart yürüyüşünde! Polis anında müdahale etti

Ünlü oyuncu 8 Mart yürüyüşünde! Polis anında müdahale etti