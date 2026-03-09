Savaş piyasaları fena vurdu! Petrolde tarihi yükseliş

Orta Doğu'da artan savaş gerilimi küresel enerji piyasalarını sarstı. Arz endişeleriyle petrol fiyatları haftaya sert yükselişle başlarken, ABD Başkanı Donald Trump yükselişin kalıcı olmayacağını savundu.

Uluslararası petrol piyasaları haftaya güçlü bir yükselişle başladı. Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve enerji arzına yönelik endişeler petrol fiyatlarında sert sıçramaya yol açtı. Küresel piyasalarda petrol fiyatları yüzde 20'nin üzerinde artarken ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

TRUMP: YÜKSELİŞ GEÇİCİ

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin geçici olduğunu söyledi. Mevcut artışın kısa vadeli bir gelişme olduğunu belirten Trump, bunun ABD ve dünya için güvenlik ve barış adına ödenebilecek sınırlı bir maliyet olduğunu ifade etti.

Trump, İran kaynaklı nükleer tehdidin ortadan kaldırılmasının hem jeopolitik gerilimi azaltacağını hem de enerji piyasalarında fiyatların yeniden gerilemesine yol açacağını savundu. Bu nedenle petrol fiyatlarındaki yükselişin daha geniş güvenlik hedefleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

PETROLDEN TARİHİ REKOR

Piyasalarda ise yükseliş dikkat çekici boyutlara ulaştı. ICE'de Brent petrolün varil fiyatı yüzde 26 artarak 119 dolara kadar çıktı. Asya işlemlerinde Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı da yüzde 24,37 yükselerek 113,05 dolar seviyesinde işlem gördü. Bu sert hareketle birlikte Brent petrolde yükseliş yalnızca günlük bazda değil, daha geniş dönemde de güçlü bir tablo ortaya koydu. Brent petrol fiyatı ay başından bu yana yüzde 57,90, yıl başından bu yana ise yüzde 87,9 değer kazandı.

PİYASALAR SAVAŞ RİSKİNİ FİYATLADI

Petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş, küresel piyasalarda arz güvenliğine yönelik kaygıların güçlendiğini ortaya koydu. Yatırımcılar, Orta Doğu'daki gerilimin enerji sevkiyatını ve küresel arz dengesini bozabileceği endişesiyle petrol fiyatlarını yukarı yönlü fiyatlamaya başladı. Uzmanlar, jeopolitik risklerin sürmesi halinde enerji piyasalarında kısa vadede yüksek oynaklığın devam edebileceğine dikkat çekiyor.