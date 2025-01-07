Sarkozy, yasa dışı finansman iddiasıyla yargılandığı davada hakim karşısında

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, Libya'dan yasa dışı finansman sağladığı iddiasıyla yargılanmaya başladı.

KADDAFİ İLE YOLSUZLUK ANLAŞMASI

Sarkozy'nin 2007 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında Libya'dan yasa dışı finansman sağladığı iddiasıyla yargılandığı dava, Paris Ceza Mahkemesi'nde başladı. Sarkozy, 2007 yılında Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi ile cumhurbaşkanlığına seçilmesini destekleyecek bir yolsuzluk anlaşması yaptığı suçlamasıyla yargılanıyor.

10 YIL HAPİS VE SİYASİ YASAK

Savcılar, Sarkozy'yi rüşvet, kamu fonlarını zimmete geçirme, yasa dışı kampanya finansmanı sağlama ve suç örgütü kurmakla suçluyor. Sarkozy'nin söz konusu suçlardan suçlu bulunması halinde 10 yıl hapis cezası ve 375 bin euro para cezasına çarptırılarak, 5 yıl boyunca siyasi haklardan mahrum edilmesi ihtimali bulunuyor.

Mahkemede suçlamaları reddeden Sarkozy, "Bu kadar büyük bir finansmandan söz ediliyor, peki neden buna dair hiçbir kanıt yok?" ifadelerini kullandı. Yargıçlar, davaya ilişkin önemli delillerin mevcut olduğunu belirtti.

3'Ü ESKİ BAKAN TOPLAM 12 KİŞİ

Davada Sarkozy ile birlikte 3'ü eski bakan toplam 12 kişi yargılanacak. Yargılanan isimler arasında Sarkozy'nin yakın çevresinden Claude Gueant, Brice Hortefeux, Eric Woerth ve Cedric Gaubert de bulunuyor. Söz konusu isimler, Libya'dan gelen yasa dışı fonları organize etmek ve aktarmakla suçlanıyor. Libya tarafında ise rejimin eski finans sorumlusu Bachir Saleh yargılanıyor, ancak Saleh halen firari durumda. Öte yandan hayatını kaybettiği öğrenilen davanın sanıklarından Sivajothi Rajendram hakkındaki suçlamaların düşmesi bekleniyor.

Duruşmada Suudi iş adamı Khaled Ali Bugshan'ın avukatı, anayasal uygunluk itirazında bulundu. Ancak mahkeme, itirazı Fransız Yargıtayı'na göndermeme kararı aldı. Bu kararın ardından savunma makamının diğer talepleri değerlendirilmeye başlandı.

EV HAPSİNE ÇARPTIRILMIŞTI

Fransa Yüksek Mahkemesi, geçtiğimiz sene aralık ayında 2021 yılında yolsuzluk yaptığı ve bir yargıca rüşvet verdiği iddiasıyla yargılandığı davada Sarkozy hakkında verilen 2 yılı ertelenen 3 yıllık hapis cezasını onamıştı. Sarkozy'nin ev hapsine alınarak, elektronik kelepçe takılmasına karar verilmişti.