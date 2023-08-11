Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Bosna Hersek'in Visoko kenti ile kardeş şehir protokolü imzaladı. Heyet, Visoko'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve günün anısına hediyeler takdim edildi.

Sakarya ile Bosna Hersek'in Visoko kenti kardeş şehir oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve bürokratlardan oluşan heyet, Bosna Hersek'in Visoko kentini ziyaret ederek, burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Visoko Belediye Başkanı Mirza Ganic tarafından karşılanan Yüce ve heyetine günün anısına hediyeler takdim edildi.

Ziyarette, Visoko ve Sakarya arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüce, dost ve kardeş ülke Bosna Hersek ile olan bağları güçlendirme, kardeşliği pekiştirme açısından kardeş şehir anlaşmalarının önemli olduğunu belirtti.

Bosna Hersek ve Türkiye'nin uzun yıllar boyunca birbirlerine dost, kardeş olmuş iki ülke olduğunu bildiren Yüce, "Daha önce çok defa Saraybosna'yı çeşitli konularla ziyaret etmiştim. Bugün yaptığım ziyaretim ise içlerinden en anlamlı olanıdır. Visoko Belediyesi ile kardeşlik, kültür alışverişi, bilgi alışverişi ve tecrübe paylaşımı yapmak üzere kardeş şehir protokolü imzaladık. Kardeş şehir protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.