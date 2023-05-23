Rusya Soruşturma Komitesi'nden Belgorod açıklaması

Rusya Soruşturma Komitesi, Belgorod'da meydana gelen sabotaj girişimleri kapsamında terörizm soruşturması başlattığını duyurdu.

Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, "22 Mayıs 2023 tarihinde, Ukraynalı silahlı oluşumların temsilcileri Belgorod Bölgesi'nin Grayvoron ilçesine saldırdı. Konut ve idari binalar ile sivil altyapı havan ve topçu ateşine maruz kaldı. Bu suç eylemleri sonucunda çok sayıda sivil yaralanmıştır. Şu anda saldırganların kimliğini ve yaşananları tespit etmek için soruşturma ve operasyonel önlemler alınmaktadır" denildi. Soruşturma kararının açıklamasında ise terör eylemi, cinayete teşebbüs, kasıtlı yıkım veya mülke zarar verme ve silah ve patlayıcı kaçakçılığı yer aldı.

Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı bir sabotaj ve keşif grubunun, Belgorod bölgesinde bulunan Grayvoron topraklarına girdiğini ve Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Rus güvenlik güçlerinin, grubu etkisiz hale getirmesi için gerekli önlemleri aldığını duyurmuştu.