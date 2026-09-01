Haberler

Rusya ve ABD Maliye Bakanları G20'de Finans İş Birliğini Görüştü

Rusya ve ABD Maliye Bakanları G20'de Finans İş Birliğini Görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov ile ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD'nin Asheville kentinde düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasında finans alanındaki ve G20 çerçevesindeki iş birliği konuları ele alındı.

RUSYA Maliye Bakanı Anton Siluanov ile ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in, iki ülke arasında finans alanındaki iş birliğini görüştüğü bildirildi.

Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Maliye Bakanı Anton Siluanov ile ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in ABD'nin Asheville şehrinde düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamında bir araya geldiği aktarıldı. Açıklamada, "Rusya ile ABD arasında finans alanındaki ve G20 çerçevesindeki iş birliği konuları görüşüldü" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Gürlek: Vatandaşlarımızın adalet erişimini kolaylaştıran 135 Alo Adalet hattını bugün açıyoruz

Vatandaşın şikayetleri sonuç verdi! Adalet Bakanı yeni dönemi başlattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yer: Gaziantep! Yan odadan gelen sesleri kayda alıp paylaştı

Yan odadan gelen cinsel ilişki seslerini kayda alıp paylaştı
Tartışma büyüyor! Gökçek tapu kaydını açtı, Ağırel dosya numarası verdi

Gökçek e-Devlet kaydını paylaştı, Ağırel dosya numarası verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev İle bir araya geldi: Barış bölgeye can suyu olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aliyev ile görüşmesinde dikkat çeken mesaj
14 yaşındaki öğrencisini istismar etti, annesini dinlerken gözyaşlarına boğuldu

Timsah gözyaşları! 14 yaşındaki öğrencisine yaptığı mide bulandırdı
WhatsApp'ta yeni dönem! O mesajı alanlar artık anında uyarılacak

Milyonları ilgilendiren yenilik! Telefonlarda yeni dönem başlıyor
Müge Anlı mikrofonu aldı, Şadi Yazıcı'nın hareketleri dikkat çekti

Müge Anlı mikrofonu aldı, Şadi Yazıcı'nın hareketleri dikkat çekti
Serdar Ortaç'tan hayranlarını sevindirecek haber: Hepsini bıraktım

Serdar Ortaç'tan hayranlarını sevindirecek haber: Hepsini bıraktım