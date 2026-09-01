Rusya ve ABD Maliye Bakanları G20'de Finans İş Birliğini Görüştü
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov ile ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD'nin Asheville kentinde düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasında finans alanındaki ve G20 çerçevesindeki iş birliği konuları ele alındı.
RUSYA Maliye Bakanı Anton Siluanov ile ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in, iki ülke arasında finans alanındaki iş birliğini görüştüğü bildirildi.
Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Maliye Bakanı Anton Siluanov ile ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in ABD'nin Asheville şehrinde düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamında bir araya geldiği aktarıldı. Açıklamada, "Rusya ile ABD arasında finans alanındaki ve G20 çerçevesindeki iş birliği konuları görüşüldü" ifadesi kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı