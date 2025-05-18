Rusya, Baltık Denizi'nde Yunanistan'a ait petrol tankerine el koydu

Rusya, Baltık Denizi'nde Yunanistan'a ait petrol tankerine el koydu
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Rusya, Baltık Denizi'nde Yunanistan'a ait Liberya bandıralı Green Admire adlı petrol tankerine el koydu. Estonya Dışişleri Bakanlığı, olayın NATO müttefiklerine bildirildiğini açıkladı.

Estonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Baltık Denizi'nde Yunanistan'a ait petrol tankerine el koyduğunu açıkladı. Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna olayla ilgili "Bugünkü olay Rusya'nın öngörülemez davranmaya devam ettiğini gösteriyor" açıklamasında bulundu.

Rusya, Baltık Denizi'nde bir petrol tankerine el koydu. Estonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Yunanistan'a ait Liberya bandıralı Green Admire adlı petrol tankerine Sillamae Limanı'ndan ayrılmasının ardından el koyduğunu açıklayarak, olayla ilgili olarak NATO müttefiklerinin bilgilendirildiği ifade edildi.

"RUSYA ÖNGÖRÜLEMEZ DAVRANMAYA DEVAM EDİYOR"

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, "Bugünkü olay Rusya'nın öngörülemez davranmaya devam ettiğini gösteriyor. Müttefiklerimizi de olaydan haberdar ettim" dedi.

Geminin Estonya'ya ait petrol yüküyle Hollanda'nın Rotterdam kentine gitmek üzere yola çıktığı belirtildi. Estonya, Finlandiya ve Rusya arasında yapılan bir anlaşma uyarınca Estonya sularındaki sığlıklardan kaçınmak için belirlenen ve Rus karasularından geçen rotayı takip eden geminin Rusya'nın Hogland Adası yakınlarında demirlediği aktarıldı.

Olayın ardından Sillamae Limanı'na giriş-çıkış yapan gemilerin artık Estonya karasuları üzerinden kılavuz eşliğinde yönlendirileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Dünya
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