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ROKETSAN, BARBAROS Kıyı Savunma Sistemi için Azerbaycan'la sözleşme imzaladı

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ROKETSAN, BARBAROS Kıyı Savunma Sistemi için Azerbaycan'la sözleşme imzaladı
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ROKETSAN ile Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanlığı arasında BARBAROS Kıyı Savunma Sistemi'nin tedarik sözleşmesi ADEX 2026'da imzalandı. Sistem, ATMACA ve ÇAKIR füzeleriyle Azerbaycan ordusunun envanterine girip kıyı savunmasında görev alacak.

ROKETSAN üretimi BARBAROS Kıyı Savunma Sistemi'nin Azerbaycan'a ihracatına yönelik tedarik sözleşmesi ADEX 2026 Fuarı'nda imzalandı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri envanterine katılacak olan sistem, ATMACA ve ÇAKIR seyir füzeleriyle ülkenin kıyı savunmasında görev alacak.

ROKETSAN ile Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanlığı arasında, BARBAROS Kıyı Savunma Sistemi'nin tedarik edilmesine ilişkin sözleşme 6'ncı Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı (ADEX 2026) kapsamında imzalandı. İmzalanan anlaşmayla birlikte ROKETSAN tarafından üretilen BARBAROS Kıyı Savunma Sistemi, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine dahil edilecek ve ülkenin sahillerini korumada rol üstlenecek.

'STRATEJİK KATKI SAĞLAYACAK'

Anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağların savunma sanayisi alanında ilerlediğini belirterek, BARBAROS Kıyı Savunma Sistemi tedarikinin bu ilişkiye stratejik katkı sunacağını ifade etti. İleri teknoloji füze, roket ve mühimmat sistemlerinin Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları için hazır olduğunu kaydeden İkinci, sistemin Azerbaycan ordusunun envanterine katılmasından memnuniyet duyduklarını aktardı. İkinci, BARBAROS'un sahip olduğu özelliklerle Azerbaycan'ın kıyılarında stratejik bir role sahip olacağını belirterek, anlaşmanın iki ülke ve Türk savunma sektörü için hayırlı olmasını diledi.

ATMACA VE ÇAKIR SEYİR FÜZELERİ İLE GÖREV YAPACAK

Tedarik edilen BARBAROS, kıyı savunma konseptine uygun mobil araç batarya yapısına entegre edilmiş ATMACA ve ÇAKIR seyir füzeleri ile görev icra eden bir sistem olarak öne çıkıyor. Batarya yapısı içerisinde Fırlatma Aracı ve Komuta Kontrol Aracı bulunduran sistem, görev planlayabilme yeteneğinin yanı sıra merkezi bir üst unsur veya savaş yönetim sistemine entegre edilebiliyor.

Yüksek hareket kabiliyeti ve vuruş kapasitesini bir arada sunan BARBAROS Kıyı Savunma Sistemi, ATMACA ve ÇAKIR füzeleriyle görev yaparken mobil mimarisi sayesinde denizden gelebilecek tehditlere hızlı tepki verebilme imkanı sağlıyor. Farklı sistemlerle entegre çalışabilen altyapıya sahip olan BARBAROS, kullanıcı ihtiyaçlarına göre konfigüre edilebilen esnek bir kıyı savunma çözümü sunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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