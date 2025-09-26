Haberler

Rheinmetall'dan Letonya'ya 275 Milyon Euro Yatırım

Güncelleme:
Almanya merkezli savunma şirketi Rheinmetall, Letonya'da 150 kişiye istihdam sağlayacak yeni bir mühimmat üretim tesisi için 275 milyon euro yatırım yapacak. Üretim 2027'de başlayacak.

Haber: İlhan Baba

(HAMBURG)- Almanya merkezli savunma şirketi Rheinmetall, Letonya'da 150 kişiye istihdam sağlayacak ve yılda onlarca bin 155 mm mühimmat üretebilecek yeni bir tesis için 275 milyon euroluk yatırım yapacak. Üretimin 2027'de başlaması planlanıyor.

Hamburg'da Letonya Başbakanı Evika Silia'nın katılımıyla imzalanan niyet mektubuna göre, fabrika bir ortak girişim olarak işletilecek. Ortaklıkta Rheinmetall Waffe Munition GmbH yüzde 51, Letonya Devlet Savunma Şirketi ise yüzde 49 hisseye sahip olacak.

Fabrikaya 275 milyon euro yatırım yapılacak ve yaklaşık 150 kişiye istihdam sağlanacak. Tesis, yılda onlarca bin topçu mühimmatı üretme kapasitesine sahip olacak. Letonya, 155 mm mühimmat üretimiyle savunma gücünü artırmayı hedefliyor.

Rheinmetall, 2027'den itibaren yılda 1,5 milyon topçu mühimmatı üretmeyi planlıyor.

Kaynak: ANKA / Dünya
