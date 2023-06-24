Putin, Wagner grubunun lideri Prigozhin'in isyanıyla ilgili konuştu
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da Rusya adına savaşan paramiliter Wagner grubunun paralı askerlerinin lideri Yevgeny Prigozhin'in isyanıyla ilgili bugün ulusa seslendi.
Putin konuşmasında şunları kaydetti;"Ayrıca aldatma veya tehdit yoluyla bir suç macerasına sürüklenen, ciddi bir suçun- silahlı bir isyanın- yoluna itilenlere de sesleniyorum.""Ve bu nedenle birliğimizi bölen eylemler, aslında şu anda cephede savaşan halkımızdan, silah arkadaşlarımızdan gelen döneklerdir. Bu ülkemizin ve insanımızın sırtına vurulan bir bıçaktır.""(1917 Birinci Dünya Savaşı'nda) Ruslar Rusları öldürdü, kardeşler – kardeşleri ve ülkeyi bölen, paramparça eden her türlü siyasi maceracı ve dış güç, bencilce çıkar elde etti. Bunun bir daha olmasına izin vermeyeceğiz. Her türlü tehdide karşı hem halkımızı hem de devletimizi koruyacağız. İç ihanet dahil.""Ve karşı karşıya olduğumuz şey tam anlamıyla bir ihanettir. Aşırı hırslar ve kişisel çıkarlar ihanete yol açtı. Ülkemize, halkımıza ve Wagner grubunun askerleri ve komutanlarının diğer birlik ve alt birimlerimizle yan yana savaştığı ve öldüğü davaya ihanet etmek.Donbass'ın şehirleri ve kasabaları olan Soledar ve Artyomovsk'u özgürleştiren kahramanlar, Novorossia için, Rus dünyasının birliği için savaştı ve canlarını verdi.Ülkeyi anarşiye ve kardeş katliamına sürükleyen bir isyan örgütlemeye çalışanlar tarafından isimlerine ve şanlarına ihanet edildi. Yenmek ve nihayetinde teslim olmak.""İhanet yoluna kasten girenler, silahlı isyan hazırlayanlar, şantaj ve terör yöntemlerine girişenler, kaçınılmaz cezalarını çekecekler, hesaplarını hem hukuk önünde hem de milletimiz önünde vereceklerdir.""Silahlı Kuvvetler ve diğer devlet kurumları gerekli emirleri aldı ve şimdi Moskova'da, Moskova Bölgesi'nde ve bir dizi başka bölgede teröre karşı ek önlemler getiriliyor.Rostov-on-Don'daki durumu istikrara kavuşturmak için de kararlı adımlar atılacak.Durum zorluğunu koruyor; aslında sivil ve askeri yetkililerin çalışmaları engelleniyor.""Rusya Devlet Başkanı ve Başkomutan olarak, bir Rusya vatandaşı olarak vatanı savunmak, anayasal düzeni, vatandaşların yaşamlarını, güvenliklerini ve özgürlüklerini korumak için her şeyi yapacağım.Askeri isyanı örgütleyen ve hazırlayan, silah arkadaşlarına karşı silah kaldıran, Rusya'ya ihanet etti.Ve bunun hesabını verecekler. ve bu suça sürüklenenleri ölümcül ve trajik, benzersiz bir hata yapmamaya, tek doğru seçimi yapmaya - suç eylemlerine katılmayı bırakmaya çağırıyorum."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya