RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'de düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi marjında bir araya gelerek, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ve küresel gelişmeleri ele aldı. Rusya ile Çin arasındaki iş birliği ile ilgili açıklamada bulunan Putin, iki ülkenin uluslararası arenadaki dış politika eş güdümünün istikrarlı şekilde sürdüğünü bildirdi. Putin, Rusya ve Çin arasındaki ticaret hacminin, 2026 yılında da iyi bir büyüme ivmesi sergileyeceğini belirterek, "İki ülke daha adil ve çok kutuplu bir dünya düzeninin inşası konusunda yapıcı bir yaklaşım benimsiyor" ifadesini kullandı.

Şi Cinping ise Rusya-Çin ilişkilerinin çok geniş bir perspektife sahip olduğunun altını çizerek, iki ülke arasındaki bağların uluslararası alandaki dalgalanmalardan ve küresel konjonktürden etkilenmediğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı