Putin ve Şara arasında gerçekleşecek görüşmeyle ilgili Kremlin'den açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında yapılacak görüşmenin ekonomik iş birliği ve Rus askerlerinin Suriye'deki geleceği üzerine odaklanacağını açıkladı.

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında gerçekleşecek görüşmeyle ilgili açıklamada bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında gerçekleşecek görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Lider değişikliğinin ardından Suriye ile ilişkiler gelişiyor. Putin, Suriye lideri ile ekonomik iş birliğini ve bölgedeki durumu görüşecek. Şara ile görüşmede, Rus askerlerinin Suriye'deki geleceği ele alınacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
