Putin ve Küba Başbakanı Marrero, ikili ilişkileri derinleştirme sözü verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve konuk Küba Başbakanı Manuel Marrero, ikili ilişkileri derinleştirme sözü verdi. Putin, ikili ilişkilerin enerji ve turizm dahil olmak üzere çok çeşitli alanlarda geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Marrero ise iki ülke arasındaki işbirliği projelerinin uygulanması için çalışmaların halihazırda devam ettiğini kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (solda), Rusya'nın başkenti Moskova'da konuk Küba Başbakanı Manuel Marrero ile bir araya geldi, 14 Haziran 2023. (Fotoğraf: Kremlin basın açıklaması/Xinhua aracılığıyla)

Putin, ikili ilişkilerin çok çeşitli alanlarda geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

MOSKOVA, 15 Haziran (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve konuk Küba Başbakanı Manuel Marrero, ikili ilişkileri derinleştirme sözü verdi.

Putin Çarşamba günü Kremlin'de Marrero ile gerçekleştirdiği toplantıda, "On yıllarca önce şekillenen ilişkilerimizin özel, müttefik ve uzun ömürlü mahiyetini vurgulamaya gerek yok" dedi.

Rusya-Küba ilişkilerinin güçlüklere rağmen genişlediğini belirten Putin, ikili ilişkilerin enerji ve turizm dahil olmak üzere çok çeşitli alanlarda geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Putin, "Küba onlarca yıldır yasadışı yaptırımlar altında yaşıyor, fakat Küba halkı bununla başa çıkmasını biliyor. Biz de ekonomik işbirliğimizin size dayatılan güçlüklerin aşılmasına yardımcı olmasını sağlamak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Marrero ise iki ülke arasındaki işbirliği projelerinin uygulanması için çalışmaların halihazırda devam ettiğini kaydetti.

Başbakan, "İlişkilerimizin gidişatı bizi son derece memnun ediyor. Ticari ve ekonomik bağlar da siyasi ilişkilerle aynı seviyeye çıkarılıyor" dedi.

Küba başbakanı, Moskova ziyaretinin ardından Rusya'nın ikinci büyük kentine giderek St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'na katılacak.