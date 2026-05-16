Haberler

Putin, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Putin, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Putin ile BAE Devlet Başkanı Al Nahyan telefon görüşmesinde Orta Doğu ve İran konularını ele aldı. Liderler ayrıca ikili iş birliği ve Ukrayna konusunda da görüş alışverişinde bulundu.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın telefonda görüştüğü bildirildi. Liderlerin görüşmede, Orta Doğu ve İran konusunu ele aldıkları belirtildi. Açıklamada, her iki tarafın tüm bölgesel devletlerin çıkarlarını gözeterek, uzlaşmaya dayalı barışçıl anlaşmalar geliştirmeyi amaçlayan siyasi ve diplomatik sürecin devam etmesinin önemini vurguladığı ifade edildi. Putin ve Al Nahyan'ın görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğinin siyasi, ticari ve ekonomik alanlardaki başarılı gelişiminden duydukları karşılıklı memnuniyeti dile getirdiği ve aktif ikili temasları sürdürme konusunda anlaştığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca Putin'in, Ukrayna konusunda düzenli olarak sağladığı yardımlar için BAE'ye teşekkür ettiği de aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme! Tam ücret iadesi zorunlu oldu

Bir dönem sona erdi! Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme
Anne ve babasını öldüren hukuk öğrencisi, parkta elleri kanlı halde bulundu

Hukuk öğrencisi, anne ve babasını öldürdü

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın doktor, avukat sevgilisinin evinin terasından düştü! O anlar kamerada

Kadın doktor, sevgilisinin evinin terasından düştü! İşte o anlar

Fenerbahçe'de ayrılık! Sessiz sedasız ülkeden bile gitti

Fenerbahçe'de ayrılık! Sessiz sedasız ülkeden bile gitti
Eyfel Kulesi’ne Filistin bayrağı asıldı, 6 kişi gözaltına alındı

Filistin Bayrağı Paris'in simgesinde dalgalandı
Beşiktaş'ta sıcak saatler! Yönetim olağanüstü toplandı

Dananın kuyruğu kopuyor!
Eşi 'fakirlik belgesi' aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

Eşi "fakirlik belgesi" aldı, AK Partili vekil özür diledi
Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası! Bir milli yıldız daha geliyor

Ve Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlattı

Annesine cinsel saldırıda bulunan ağabeyini öldürdü, 2 yıl ceza verilip tahliye edildi

Annesine tecavüze kalkışan abisini öldürdü! Davada dikkat çeken karar