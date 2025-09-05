Putin, Ukrayna'daki Yabancı Askerlere Karşı Uyardı

(ANKARA) - Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu'na katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Eğer yabancı askerler Ukrayna'ya konuşlandırılırsa, bunun Rus ordusu için meşru bir hedef haline gelir" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Paris'te gerçekleştirilen Gönüllü Ülkeler Koalisyonu Zirvesi'ndeki gelişmelere ithafen bugün yaptığı bir açıklamada bir barış anlaşması imzalanırsa Ukrayna'da yabancı askerlerin konuşlandırılmasına artık gerek kalmayacağını söyledi.

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Doğu Ekonomik Fuarı esnasında düzenlenen basın toplantısında, Başkan Putin'in Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'yi Moskova'ya davet ettiğini ve bunun bir konuşma amaçlı olduğunu, teslimiyet talebi olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Zelenski ise Putin'in bu davetini "samimi bir görüşme niyetinden ziyade görüşmenin gerçekleşmesini engellemek" için yaptığını düşündüğünü belirtti.

Doğu Ekonomik Forumu'nun açılış konuşması sonrasında soru-cevap bölümünde Rusya Devlet Başkanı Putin'e yöneltilen olası barış durumuna ithafen soruya ilişkin uzun bir yanıt verdi. Putin, "Eğer barışa, uzun vadeli barışa yol açacak anlaşmalar yapılırsa, Ukrayna topraklarındaki varlıklarının artık bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Hepsi bu. Çünkü eğer bu anlaşmalar yapılırsa, kimse Rusya'nın bunları tamamen yerine getirmeyeceğinden şüphe duymayacaktır. Böyle anlaşmalar yapılırsa, kimsenin şüphesi olmasın, Rusya bunları tamamen uygulayacaktır. Bu güvenlik garantilerine saygı göstereceğiz; elbette bunlar hem Rusya hem de Ukrayna'nın da çıkarı üzerine çalışılmış olmalı. ve tekrar ediyorum, hiçbir kuşku yok ki Rusya bu anlaşmalara bağlı kalacaktır" dedi.

Putin ve Trump arasında olası görüşme

Perşembe günü gerçekleştirilen Zirve sonrasında ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yapıp yapmadığı sorulduğunda Putin, olumsuz bir yanıt verdi ve iki liderin de "gerektiğinde iletişim kurma" anlaşmasına dayalı açık bir diyaloğa sahip olduklarını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Peskov ise, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump arasında olası yeni bir görüşme için henüz bir anlaşmaya varılmadığını söyledi. Rus ve ABD liderleri arasındaki tüm görüşmelerin zorlu olduğunu, çünkü her iki liderin de kendi ülkesinin çıkarlarını sıkı bir şekilde savunduğunu ifade eden Peskov, "Kolay görüşmeler değil. Her biri ülkesinin çıkarlarını savunuyor. Ancak Putin bunu çok değerli buluyor. Trump'a bunun için minnettar" dedi.

Peskov, Trump'ın Rusya için bir ortak olup olmadığı sorusuna "Trump bizim için ABD Başkanı'dır" yanıtını verdi.

Başkan Putin, Çarşamba günü ilk kez Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi Moskova'da görüşmeye davet ettiğini, bu forumda yineleyerek Moskova'yı böyle bir görüşme için "en iyi yer" olarak nitelendirdi.

Ukrayna heyetinin olası güvenlik kaygılarını da ele alan Başkan Putin, heyetin güvenliğinin tamamen garanti edileceğini taahhüt etti. Bu durumu ise "Ukrayna tarafı bu görüşmeyi istiyor ve öneriyor. Ben de 'Hazırım, lütfen gelin. Çalışma ve güvenlik koşullarını kesinlikle sağlayacağız. Garanti yüzde yüzdür.' dedim" şeklinde ifade etti.