Putin'in temsilcisi Dmitriyev: Avrupa, babasını kışkırtmamalı

Rusya'nın uluslararası ekonomik iş birliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, ABD'nin Grönland'a asker gönderen Avrupa ülkelerine gümrük vergisi uygulama kararını eleştirdi.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik iş birliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a asker gönderen 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulama kararı aldığını belirterek, "Avrupa, babasını kışkırtmamalı" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik iş birliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya yüzde 10 gümrük vergisi uygulama kararını değerlendirdi. Dmitriyev, "Grönland'a asker göndermek gibi tehlikeli bir oyun oynuyorlar. Avrupa, babasını kışkırtmamalı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
