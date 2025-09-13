Putin'in elitleri arasında yer alan Rus CEO, köprü altında kafası kesilmiş halde bulundu

49 yaşındaki Rus iş insanı Aleksey Sinitsin, Rusya'nın Kaliningrad bölgesinde bir köprünün altında ölü olarak bulundu. Sinitsin, gübre sektöründe faaliyet gösteren K-Potash Service şirketinin CEO'suydu. Olay, bölge basınında geniş yankı uyandırdı.

KAFASI KESİLMİŞ HALDE BULUNDU

Rus resmi medyası, Sinitsin'in ölümünün intihar olabileceği ihtimalini öne sürse de cesedin bulunduğu koşullar şüpheleri artırdı. The Moscow Times'ın aktardığı bilgilere göre, Sinitsin'in cesedinin kafasının kesik olduğu belirtildi. Ayrıca, olay yerinde çekme halatı bulunduğu ve yetkililerin konuya ilişkin soruşturmayı sürdürdüğü ifade edildi.

PUTİN'İN 'ELİTLERİ' ARASINDA YER ALIYORDU

Rusya Devlet Başkanı Validimir Putin'in 'elitleri' arasında yer alan Sinitsin, 2014 yılından itibaren Kaliningrad'daki Nivensky-1 potasyum ve magnezyum yatağının işletilmesinden sorumluydu.

ÜRETİMİ 2032 YILINA ERTELEMEK ZORUNDA KALMIŞTI

Şirketi, bölgeden zararsız klorsuz gübre üretimi yaparak Kaliningrad'ı dünya lideri konumuna taşımayı amaçlıyordu. 2021 yılında üretime başlamayı hedefleyen K-Potash Service, çeşitli zorluklar nedeniyle bu tarihi 2032 yılına ertelemek zorunda kalmıştı.

19 ÜST DÜZEY YÖNETİCİ DAHA ŞÜPHELİ KOŞULLARDA ÖLDÜ

Olay, savaş sürecinde Rusya'nın büyük enerji ve doğal kaynak şirketlerinde görev yapan en az 19 üst düzey yöneticinin benzer şüpheli koşullarda hayatını kaybettiği dönemle paralellik gösteriyor. Lukoil, Gazprom ve Transneft gibi devlerle ilişkili bu kişiler, hem ülkede hem de yurt dışında gizemli ölümlerle gündeme gelmişti.