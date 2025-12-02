Putin, ABD Başkanı Özel Temsilcisi Witkoff'u Kremlin'de kabul etti

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de ABD Başkanı Özel Temsilcisi Steven Witkoff ile bir araya geldi. Görüşmeye Rusya'yı temsilen Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev katıldı. ABD tarafında ise iş insanı Jared Kushner yer aldı.