Putin, ABD'li dünya devlerini hedef aldı: Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor

Putin, ABD'li dünya devlerini hedef aldı: Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li teknoloji devleri Microsoft ve Zoom ile fast food zinciri McDonalds'ı hedef aldı. Putin, "Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor. Tamamen katılıyorum. Çekinmeden söylüyorum, çünkü onlar da bizi boğmaya çalışıyorlar, karşılık vermeliyiz." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Microsoft ve Zoom gibi hizmetlerin "nefessiz bırakılması" gerektiğini söyledi.

PUTİN: RUS EKONOMİSİ ÜSTÜN BİR HIZLA BÜYÜYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da çeşitli sektörlerden şirketlerin temsilcileriyle bir araya gelerek ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rus ekonomisinin satın alma paritesi bakımından dünyada dördüncü sıraya yükseldiğine işaret eden Putin, "Rus ekonomisi, 2023'te yüzde 4,1 ve geçen yıl yüzde 4,3 gibi zorlu koşullarda üstün bir hızla büyüyor. Bu iyi bir gösterge." dedi.

"BAZI ŞİRKETLER RUS ORTAKLARINI ZOR DURUMDA BIRAKTI"

Putin, söz konusu büyümenin kısıtlı sektörler yerine sanayi, tarım, dijital teknolojiler, hizmetler ve finans gibi çeşitli alanlara yayıldığını da ifade etti. Rus iş dünyasının son yıllarda uluslararası ödemeler, lojistik ve tedarik zinciri alanlarında zorluklarla karşılaştığını anlatan Putin, "Çok sayıda Batılı şirket Rus pazarından siyasi baskılar nedeniyle çekilirken, bazı şirketler de Rus ortaklarını zor durumda bıraktı." diye konuştu.

"AKSİ TAKDİRDE HİÇ YERLİ ÜRÜNÜMÜZ KALMAZ"

Putin, konuşmasında, ABD'li şirketlerin Rusya'ya tıbbi ekipman sevkiyatı ve hizmetleri vermeye devam ettiğine, Avrupalı şirketlerin ise bunu yapmadığına da işaret etti. Yerli üretim yerine ithal ürün kullanılmasının önünü açan tüm "açıkların" kapatılması gerektiğini vurgulayan Putin, "Aksi takdirde hiç yerli ürünümüz kalmaz." dedi.

"ONLARIN NEFESLERİNİN KESİLMESİ GEREKİYOR"

Toplantıda konuşan bir iş insanının, Microsoft ve Zoom gibi hizmetlerin Rusya'da kar elde etmeye devam ettiğine yönelik bir yorumunu değerlendiren Putin, "Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor. Tamamen katılıyorum. Çekinmeden söylüyorum, çünkü onlar da bizi boğmaya çalışıyorlar, karşılık vermeliyiz." diye konuştu.

Putin, Rus kullanıcıların "kötü alışkanlıklar" içeren Batılı hizmetlerden de kurtulması gerektiğini vurguladı. Rusya pazarını Ukrayna savaşının başlamasıyla terk eden McDonald's'a ilişkin konuşan Putin, "Herkesi zor duruma soktular, gittiler ve şimdi geri dönmek istiyorlarsa onlar için bir yol hazırlamayacağız." dedi.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıvfnn8xqxmc:

adam haklı

Yorum Beğen14
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Haber YorumlarıMehmet efe:

Türkiye'deki durumda aynı. Bir an önce bu kartel düzeni fast food da bitmeti. yoksa bu işin sonuda 3 harfli marketlere dönecek..

Yorum Beğen7
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Haber Yorumlarımetehangulen90:

Tüm devletlerin edinmesi gereken tavır budur.

Yorum Beğen1
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