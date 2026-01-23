Haberler

Putin, ABD heyetiyle bir araya geldi

Putin, ABD heyetiyle bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi ve beraberindeki heyetle Moskova'da yaklaşık 4 saat süren yapıcı bir görüşme yaptı. Görüşmede Ukrayna ve diğer uluslararası meseleler ele alındı.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve beraberindeki heyetle Moskova'da görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın damadı Jared Kushner ve ABD Federal Satın Alma Servisi Komiseri Josh Gruenbaum ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmede yer alan Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin'in ABD heyetiyle gerçekleştirdiği ve yaklaşık 4 saat süren görüşmenin 'yapıcı ve güvene dayalı' geçtiğini kaydetti. Görüşmenin atmosferini değerlendiren Uşakov, "Toplantı özellikle anlamlı ve yapıcıydı. Bunu ayrıca son derece samimi ve güvene dayalı bir görüşme olarak nitelendirebilirim" ifadelerini kullandı.

Tarafların Ukrayna ve diğer konularda yakın teması sürdürme konusunda anlaştığını belirten Uşakov, Rusya, ABD ve Ukrayna heyetlerinin, güvenlik konularını görüşmek üzere bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bir araya geleceğini duyurdu.

Görüşmede, toprak sorunu çözülmeden uzun vadeli bir çözüm beklenmemesi gerektiğinin yinelendiğini vurgulayan Uşakov, Moskova'nın krizi siyasi ve diplomatik yollarla çözmeye istekli olduğunu dile getirdi.

Görüşmede Ukrayna'nın yanı sıra Gazze için oluşturulan 'Barış Kurulu', Grönland konusu ve ikili ilişkilerin de ele alındığını ifade eden Uşakov, önceki ABD yönetimi tarafından dondurulan Rus varlıklarından 1 milyar doların, Rusya'nın Barış Kurulu'na katkısı olarak kullanılması fikrinin ekonomik çalışma grubu tarafından tartışılmaya devam edeceğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var

Dev şirkete şafak operasyonu! Kayyum atandı, gözaltılar var
Borsa İstanbul'da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı

Borsa İstanbul'da tarihi rekor
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Günler sonra ortaya çıkan görüntü! Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek

Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek
YPG'li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı

Öldürdükleri insanlara yaptıkları kan dondurdu
Yıllardır şehir şehir arıyordu! Sonunda kardeşine verdiği sözü tuttu

Yıllardır şehir şehir arıyordu! Sonunda kardeşine verdiği sözü tuttu
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı

Tekme tokat döverken haykırmıştı! Komutanın kim olduğu anlaşıldı
Günler sonra ortaya çıkan görüntü! Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek

Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kiralamak için gittiği boş daire sonu oldu
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı fark yerdik' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı fark yerdik" diyor