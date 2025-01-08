Üye Girişi
Haberler
Ünlü fenomen Kerimcan Durmaz tutuklandı

Kerimcan Durmaz tutuklandı
ABD'deki orman yangınında dünyaca ünlü oyuncuların malikaneleri de küle döndü

Ünlü isimlerin evleri küle döndü lüks araçlar canlı yayında ezildi
Çarşaf çarşaf belge yayınladılar: Esma Esad İngiliz istihbaratına çalışmış

Esma Esad'ın ajan olduğu ortaya çıktı! İşte hizmet ettiği ülke
Hamas'tan Trump'ın 'Rehineleri bırakın yoksa kıyamet kopacak' tehdidine jet yanıt

Trump'ın dünyayı tedirgin eden tehdidine Hamas'tan jet yanıt

Pizza Hut ve KFC'nin franchise sözleşmesi feshedildi

Pizza Hut ve KFC'nin franchise sözleşmesi feshedildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yum! Brands, firmanın standartları karşılayamaması nedeniyle Türkiye'deki tüm KFC ve Pizza Hut restoranlarının sahibi ve işletmecisi ile franchise anlaşmasını feshettiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada "Fesih, Türkiye'deki 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranını etkiliyor ve Yum! Brands, bu restoranların en azından geçici olarak kapanmasını bekliyor" ifadeleri yer aldı.

Yum! Brands'ten yapılan açıklamada Türkiye'deki tüm KFC ve Pizza Hut restoranlarının sahibi ve işletmecisi olan İş Gıda A.Ş. ile olan franchise anlaşmasını, İş Gıda'nın Yum! Brands'in standartlarını karşılayamaması nedeniyle feshettiği belirtildi.

"BİRKAÇ AY BOYUNCA SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞTIK"

Mali İşler Direktörü Chris Turner açıklamasında "Yetkin, sermaye sahibi ve kararlı 3C franchise ortaklarına sahip olmak işimiz için çok önemli. Her gün onlara başarı için gerekli destek ve araçları sağlamaya çalışırken, ortaklarımızdan da müşterilerimize yüksek kaliteli bir deneyim sunmalarını istiyoruz. Fesih öncesinde Yum! Brands olarak, birkaç ay boyunca sorunları çözmek ve destek olmak için çalıştık. Ancak İş Gıda, standartlarımıza uyum sağlamayı sürdüremedi ve franchise anlaşmalarımızın temel hükümlerine bağlılığını koruyamadı" ifadelerini kullandı.

"RESTORANLARIN GEÇİCİ OLARAK KAPANMASINI BEKLİYORUZ"

Habertürk'te yer alan bilgilere göre fesih, Türkiye'deki 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranını etkilerken, açıklamada Yum! Brands, bu restoranların en azından geçici olarak kapanmasını beklediklerini ifade etti. Yum! Brands açıklamasında "Türk tüketicilerinin sadakatine büyük önem verirken bölgeye olan bağlılığını sürdürüyor ve gelecekte mümkün olduğunca çok sayıda restoranı yeniden açmak için çalışıyor" denildi. Yum! Brands ayrıca feshedilen franchise sözleşmeleri kapsamında yasal işlem başlattıklarını da ifade etti.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
img

Kerimcan Durmaz tutuklandı
img

2 dev markanın Türkiye'deki tüm şubeleri kapanıyor
img

Genç kadının sır ölümü! Cansız bedenini çocukları buldu
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarızırzop:

darısı diğer gereksizlerin başına

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşsiz kocasına boşanma davası açan kadın öğretmen, nafaka ödeyecek

Boşanma davası açan kadın öğretmen, mahkemenin kararıyla şoke oldu
Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar başımda bekledi

Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar...
Tuğçe Tayfur'un Ferdi Tayfur'a küfürlü mesaj attığı iddia edildi

Tuğçe Tayfur'dan Ferdi Tayfur'a küfürlü mesaj!
Tarım Kredi'de 5,5 milyonluk vurgun! Muhasebe yöneticisi dahil 7 kişi gözaltında

Fahiş fiyatlarla mücadele için kurulan market zincirinde büyük vurgun
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde taciz skandalı! 23 yaşındaki genç kız mesajları yayınladı

Belediyede taciz skandalı! Genç kız, kendisine atılan mesajı yayınladı
Ambulanslarda yeni dönem! Rengi ve ismi sil baştan değişti

Ambulanslarda yeni dönem! Rengi de ismi de değişti

Son Dakika Haberleri

GELİNİM MUTFAKTA 8 OCAK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 8 Ocak Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı? Kerimcan Durmaz ifadesinde ne dedi? Kerimcan Durmaz ne kadar ceza aldı? Kerimcan Durmaz tutuklandı mı, suçu ne? Kerimcan Durmaz neden tutuklandı? Kerimcan Durmaz kimdir? Kerimcan Durmaz kaç yaşında, nereli? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 8 OCAK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Dün akşam Survivor'da eleme potasına kim gitti? Survivor Batuhan ve Almeda sevgili mi? Almeda ve Batuhan aşk mı yaşıyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 8 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Meriç Keskin ve Kemal Varhan ayrıldı mı? Meriç Keskin kimdir? Meriç Keskin kaç yaşında, nereli? Sadettin Saran yasa dışı bahis olayı nedir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.