Pizza Hut ve KFC'nin franchise sözleşmesi feshedildi

Yum! Brands'ten yapılan açıklamada Türkiye'deki tüm KFC ve Pizza Hut restoranlarının sahibi ve işletmecisi olan İş Gıda A.Ş. ile olan franchise anlaşmasını, İş Gıda'nın Yum! Brands'in standartlarını karşılayamaması nedeniyle feshettiği belirtildi.

"BİRKAÇ AY BOYUNCA SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞTIK"

Mali İşler Direktörü Chris Turner açıklamasında "Yetkin, sermaye sahibi ve kararlı 3C franchise ortaklarına sahip olmak işimiz için çok önemli. Her gün onlara başarı için gerekli destek ve araçları sağlamaya çalışırken, ortaklarımızdan da müşterilerimize yüksek kaliteli bir deneyim sunmalarını istiyoruz. Fesih öncesinde Yum! Brands olarak, birkaç ay boyunca sorunları çözmek ve destek olmak için çalıştık. Ancak İş Gıda, standartlarımıza uyum sağlamayı sürdüremedi ve franchise anlaşmalarımızın temel hükümlerine bağlılığını koruyamadı" ifadelerini kullandı.

"RESTORANLARIN GEÇİCİ OLARAK KAPANMASINI BEKLİYORUZ"

Habertürk'te yer alan bilgilere göre fesih, Türkiye'deki 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranını etkilerken, açıklamada Yum! Brands, bu restoranların en azından geçici olarak kapanmasını beklediklerini ifade etti. Yum! Brands açıklamasında "Türk tüketicilerinin sadakatine büyük önem verirken bölgeye olan bağlılığını sürdürüyor ve gelecekte mümkün olduğunca çok sayıda restoranı yeniden açmak için çalışıyor" denildi. Yum! Brands ayrıca feshedilen franchise sözleşmeleri kapsamında yasal işlem başlattıklarını da ifade etti.