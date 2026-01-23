Pistlerden FBI listesine: En çok arananlar listesindeki snowboardcu yakayı ele verdi

Uzun süredir FBI'ın "En Çok Aranan 10 Kaçak" listesinde yer alan ve başına 15 milyon dolar ödül konulan eski snowboardcu Ryan Wedding düzenlenen dev operasyonla ele geçirildi.

ZİRVEDEN SUÇ DÜNYASININ MERKEZİNE

2002 Kış Olimpiyatları'nda Kanada adına yarışan ve dünya sıralamasında 24. sıraya kadar yükselen Ryan Wedding, spor kariyerinin ardından rotasını bambaşka bir yöne çevirdi. Yetkililer, Wedding'in sadece bir kaçak değil, aynı zamanda kıtalararası dev bir suç ağının beyni olduğunu belirtiyor. ABD, Kanada, Meksika ve Kolombiya'yı kapsayan operasyonla çökertilen bu yapının; kokain ticareti, suç örgütü yöneticiliği ve cinayet gibi ağır suçlarla bağlantısı olduğu açıklandı.

MİLYAR DOLARLIK ZEHİR AĞI

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'nin daha önce paylaştığı verilere göre, Wedding'in başında olduğu suç örgütü, yıllık 1 milyar doların üzerinde yasa dışı gelir elde ediyordu. Kaçış sürecinde Meksika'da olduğu tespit edilen eski sporcunun, dünyanın en tehlikeli yapılarından biri olan Sinaloa kartelinin koruması altında saklandığı değerlendiriliyordu.

BAŞINA 15 MİLYON DOLARLIK ÖDÜL KONULDU

FBI tarafından "son derece tehlikeli" olarak sınıflandırılan ve yakalanması için başına servet değerinde ödül konulan Wedding'in yakalanması, uluslararası emniyet teşkilatları için büyük bir zafer olarak nitelendiriliyor. Paralel büyük slalom parkurlarından, dünyanın en çok aranan kaçakları listesine uzanan bu sıradışı serüven, düzenlenen geniş çaplı operasyonla son bulmuş oldu.