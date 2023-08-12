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Barcelona çılgın zarar etti! Dembele resmen Paris Saint-Germain'de

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Paris Saint-Germain, Barcelona'dan Ousmane Dembele'yi 5 yıllığına renklerine bağladı. Fransız ekibi, Katalan devinin 135 milyon euroya kadrosuna kattığı Dembele'yi 50 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek transfer etti.

Barcelona'ya 135 milyon euroya transfer olan ancak büyük hayal kırıklığı yaratan Ousmane Dembele, Paris Saint-Germain ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

BARÇA BÜYÜK ZARAR ETTİ

Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele transferi için Barcelona'ya 50 milyon euro ödeyecek. Katalan devi, Fransız futbolcuyu Borussia Dortmund'dan 135 milyon euroya transfer etmişti.

83 GOLE KATKI SAĞLADI

26 yaşındaki futbolcu, Barcelona kariyerinde 185 maça çıktı. Fransız yıldız, bu karşılaşmalarda takımına 40 gol ve 43 asistlik katkı sağladı.

Paris Saint-Germain, Barcelona'dan Ousmane Dembele'yi 50 Milyon Euroya Transfer Etti

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