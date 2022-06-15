Papa Francis: Savaş bir şekilde kışkırtıldı ve arkasındaki dramı görmüyoruz

Katolik Hıristiyanların ruhani lideri Papa Francis, geçen ay dini bir medya organına verdiği röportajda Ukrayna'daki savaşa dair açıklamalar yaptı. La Civiltà Cattolica medya organı tarafından dün yayınlanan röportajda Papa Francis, soyut anlamda 'iyi ve kötünün' olmadığını belirterek ismini vermediği bir devlet adamıyla 'NATO'nun Rusya'yı bir şekilde kışkırttığını' içeren bir görüşmesini anlattı.

Papa Francis, Rusların cepheye paralı askerleri gönderdiğini ve bu askerlerin yaptığı gaddarlığın görüldüğünü belirterek "Sadece bunu görüyoruz ki bu (gaddarlık) korkunçtur ve belki de bir şekilde kışkırtılmış ya da önlenmemiş olan bu savaşın arkasında gelişen tüm dramı görmüyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Dünya