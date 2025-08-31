Pakistan ve Ermenistan Diplomatik İlişkileri Kurdu

Pakistan Başbakan Yardımcısı Muhammed İshak Dar ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde bir araya gelerek iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına dair ortak bildiri imzaladıklarını duyurdular.

PAKİSTAN ve Ermenistan'ın, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulması kararı aldığı bildirildi.

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Çin'in Tiencin şehrinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dar ve Mirzoyan'ın, görüşmeleri kapsamında iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasını kararlaştırdığı belirtildi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda diplomatik ilişkilerin kurulduğuna ilişkin ortak bildiriyi imzaladıklarını kaydetti. Dar açıklamasında, "Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve ben, bugün Çin'in Tiencin şehrinde düzenlenen 25'inci Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında Pakistan ile Ermenistan arasında diplomatik ilişkiler kuran bir Ortak Bildiri imzalamaktan mutluluk duyuyoruz. Birleşmiş Milletler Şartı'nın ilke ile hedeflerine olan bağlılığımızı yineledik ve ekonomi, eğitim, kültür ile turizm de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda ikili iş birliğini daha da güçlendirmek için birlikte çalışmayı kabul ettik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
