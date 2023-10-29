Otis Kasırgası Guerrero'da 39 kişinin ölümüne neden oldu
- Güncelleme:
Dünya Haberleri
Meksika hükümeti, Otis Kasırgası nedeniyle Guerrero eyaletinde 39 kişinin öldüğünü ve 10 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Kasırga, Acapulco'da ciddi hasara yol açtı.
GUERRERO, 29 Ekim (Xinhua) -- Meksika hükümeti Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Otis Kasırgası nedeniyle ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletinde ölenlerin sayısının 39'a yükseldiğini ve 10 kişinin de kayıp olduğunu duyurdu.
Saffir-Simpson ölçeğine göre 5. kategori bir fırtına haline gelen Otis Kasırgası Çarşamba günü Guerrero kıyılarını vurdu. Kasırga özellikle popüler turizm beldesi Acapulco'da ciddi hasara yol açtı.
Kaynak: Xinhua / Dünya