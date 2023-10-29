Meksika hükümeti, Otis Kasırgası nedeniyle Guerrero eyaletinde 39 kişinin öldüğünü ve 10 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Kasırga, Acapulco'da ciddi hasara yol açtı.

Otis Kasırgası Guerrero'da 39 kişinin ölümüne neden oldu

GUERRERO, 29 Ekim (Xinhua) -- Meksika hükümeti Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Otis Kasırgası nedeniyle ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletinde ölenlerin sayısının 39'a yükseldiğini ve 10 kişinin de kayıp olduğunu duyurdu.

Saffir-Simpson ölçeğine göre 5. kategori bir fırtına haline gelen Otis Kasırgası Çarşamba günü Guerrero kıyılarını vurdu. Kasırga özellikle popüler turizm beldesi Acapulco'da ciddi hasara yol açtı.