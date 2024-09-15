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Orta ve Doğu Avrupa Sel Felaketiyle Sarsılıyor

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Orta ve Doğu Avrupa, şiddetli yağışlar ve nehir taşkınları nedeniyle sel felaketiyle karşı karşıya. Romanya ve Polonya'da can kaybı yaşandı, birçok bölgede tahliyeler ve elektrik kesintileri meydana geldi.

Orta ve Doğu Avrupa sel baskınlarının ardından alarma geçti. Şiddetli yağış ve nehirlerin yükselmesi nedeniyle yaşanan sel felaketi Romanya'nın ardından Polonya'da da hayatı olumsuz etkiledi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk Pazar sabahı ülkede bir kişinin boğularak öldüğünü doğruladı.

Avrupa'nın orta ve doğu kesimlerinde etkili olan Boris Fırtınası'nın ardından Romanya'da çok sayıda köy sular altında kaldı. Cumartesi günü Galati bölgesinde dört kişi öldü. Romanya'nın Galati bölgesindeki bir köyde 700 ev sular altında kaldı.

Çek Cumhuriyeti'nde de sel nedeniyle tahliyeler yaşandı. Ülkenin kuzey bölgelerinde yoğun elektrik kesintileri var.

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis Cumartesi günü yaptığı konuşmada, Avrupa'da iklim değişikliğinin etkilerinin giderek daha fazla görüldüğünü ve dramatik sonuçlar doğurduğunu söyledi.

İklim değişikliği nedeniyle Avrupa'da ve dünyanın birçok yerinde aşırı yağışlar artıyor.

Daha sıcak bir atmosfer daha fazla nemi tutabiliyor, bu da daha yoğun yağışlara yol açabiliyor.

Polonya'nın güneybatısındaki Opole bölgesindeki Glucholazy'nin belediye başkanı, nehrin taştığını ve kasabayı sular altında bıraktığını söyledi. Pazar günü, bölge sakinlerine daha yüksek bir yere tahliye çağrısında bulundu.

Polonya'nın ikinci büyük şehri olan Krakow'da, selden korunmak için kum torbaları kullanılacak.

Ülkenin selden en çok etkilenen Çekya sınırına yakın bölgesinde, 17 bin kişinin elektriksiz olduğunu bildirildi. Bazı yerlerde cep telefonu sinyali çalışmıyor ve internet kesik, bu yüzden Starlink uydularını kullanma kararı alındı.

Yerel medyanın aktardığına göre, ilk Blackhawk helikopteri, asansörlerin çalışmadığı yüksek katlı binalardan tahliye için bölgenin başkenti Wroclaw'a gönderildi.

Çek Cumhuriyeti'nde ise, ülkenin Güney Bohemya bölgesinde bir baraj Cumartesi günü patladı. Çevre Bakanı Petr Hladik, en kötü etkilenen bölgelerdeki insanların tahliye için hazırlanmaları konusunda uyardı.

Hladik, toprağın doymuş olduğunu ve yağmur suyunun yüzeyde kaldığını, bunun ani sel riskini artırdığını söyledi. Bakan, Çek Cumhuriyeti'nde yağmurun Salı gününe kadar etkili olmasının beklendiğini söyledi.

BBC

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