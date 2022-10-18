Olimpiyat elemelerine başörtüsüz çıkan İranlı kadın sporcudan haber alınamıyor

Olimpiyat elemelerinde İran'ı temsil eden Elnaz Rekabi, ülkesinin kadın sporcular için getirdiği kısıtlamaları hiçe sayarak final elemelerinde başörtüsüz yarıştı. Bu davranışı ile ülkesindeki kadınların eylemine destek veren milli sporcudan bir süredir haber alınamadığı ortaya çıktı.

İran'da başörtüsünü kurallara uygun takmadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ölümüyle başlayan protestolar devam ediyor. Amini'nin ölümü sonrası İranlı kadınların başörtülerini çıkarmaları, saçlarını kestikleri videoları sosyal medyada yayımlamaya başlamalarıyla büyüyen protestolar kısa sürede sokaklara da sıçradı.

Ülkede devam eden gösterilere bir destek de ülkenin milli sporcusu Elnaz Rekabi'den geldi. Bugüne kadar tüm yarışmalara başörtüsü ile katılan Rekabi, Seul olimpiyatlarında bir ilke imza attı. İran'daki kadınların eylemine destek veren milli sporcu, olimpiyatlarda başörtüsüz yarıştı.

Büyük yankı uyandıran bu destek sonrası Güney Kore'deki şampiyonaya başörtüsüz katılan İranlı kaya tırmanışçısından bir süredir haber alınamadığı öğrenildi.