Nürnberg Havalimanı 2025'te Rekor Kırdı, Türkiye En Çok Tercih Edilen Ülke, Antalya İse En Popüler Destinasyon

Almanya'nın Nürnberg Havalimanı, 2025 yılında 4.5 milyonun üzerinde yolcuya ev sahipliği yaparak tarihinin en yoğun yılını geçirdi. Yolcu sayısında yüzde 11.9 artış kaydedilirken, Türkiye en çok tercih edilen ülke oldu ve Antalya en popüler destinasyon seçildi.

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG)- Almanya'daki Albrecht Dürer Nürnberg Havalimanı, 2025 yılında tarihinin en yoğun yılını yaşadı. Havalimanını geçen yıl toplam 4 milyon 508 bin 765 yolcu kullandı. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 11,9 artış anlamına gelirken, 2018'deki yolcu rekoru da kırıldı.

Antalya'nın kardeş kenti Nürnberg Havalimanı Genel Müdürü Dr. Michael Hupe, elde edilen başarının bölge açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu rekor, metropol bölgesinde hava ulaşımına olan yüksek talebi açıkça gösteriyor. Hiç bu kadar çok insan Nürnberg Havalimanı'nı tatil, iş seyahati ya da aile ve arkadaş ziyaretleri için kullanmamıştı" dedi.

2025 yılında uçakların ortalama doluluk oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti. Hupe, bu oranın güçlü talebi ve artırılan uçuş kapasitesinin yolcular tarafından iyi karşılandığını gösterdiğini ifade etti. Hatlı uçuşlarda 2 milyon 812 bin yolcu taşınırken, bu alandaki artış yüzde 10,8 oldu. Turistik uçuşlarda ise yolcu sayısı 1 milyon 631 bine ulaştı ve yüzde 13,2 büyüme kaydedildi.

"En çok tercih edilen ülke Türkiye, en popüler destinasyon Antalya"

En çok tercih edilen ülkeler arasında Türkiye, İspanya ve Yunanistan yer aldığını belirten Hupe, Antalya ve Mallorca, 2025'in en popüler destinasyonları oldu. Yıl boyunca havalimanında 52 bin 918 iniş ve kalkış gerçekleşti. Bu sayı, bir önceki yıla göre yüzde 8,8 artış anlamına geliyor dedi.

Hava kargo taşımacılığında ise, 4 bin 686 ton yük taşındı. Bu rakam, geçen yıla göre yüzde 2,4 düşüş gösterse de, lojistik ve ekspres taşımacılıkta talebin istikrarlı seyrini koruduğu belirtildi.

Dr. Hupe, 2025 yılında daha çevreci, daha sessiz ve yakıt verimliliği yüksek uçakların kullanımının arttığını vurgulayarak, bu tür uçakların ticari uçuşlardaki payının yaklaşık yüzde 30'a ulaştığını ve bunun havalimanının sürdürülebilirliğine önemli katkı sağladığını söyledi.

Kaynak: ANKA / Dünya
