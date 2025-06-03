Nijerya'da Sporcuları Taşıyan Otobüs Kaza Yaptı: 22 Ölü

NİJERYA'nın kuzeyinde, ülkenin ulusal spor festivalinden dönen sporcuları taşıyan bir otobüs kaza yaptı. Kazada 22 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kano Valisi Abba Kabir Yusuf, Nijerya'nın kuzeyinde meydana gelen kazayla ilgili, "Bu elim kazanın haberini büyük bir üzüntüyle aldım. 22 masum vatandaşımızı kaybettik, çok sayıda kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi iletiyorum" dedi.

Nijerya Ulusal Spor Komisyonu ise yaptığı açıklamada, kazanın ardından 'büyük bir üzüntü içinde' olduklarını bildirdi.

Ülkedeki birçok spor kulübü ve federasyon, kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajları yayımladı.