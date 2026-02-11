Nehir yatağında ortaya çıkıyor, eline tavasını alan avuç avuç topluyor

İspanya'nın kuzeyindeki Asturias bölgesinde yer alan küçük Nalvegas kasabası, doğanın sunduğu sıra dışı bir zenginlikle gündeme geldi. Köyün içinden geçen nehir, yüzyıllardır taşıdığı altın tanecikleriyle hem bilim dünyasının hem de turistlerin dikkatini çekiyor.

NEHİR YATAĞINDA PARLAYAN ZENGİNLİK

Dağlık arazilerden süzülen suların aşındırdığı kayaçlar, nehir boyunca gözle görülebilen metal parçacıklarını ortaya çıkarıyor. Yaklaşık 200 kişinin yaşadığı kasaba, bu doğal oluşum sayesinde uluslararası ilgi odağına dönüşmüş durumda.

Jeologlara göre bölgedeki altının oluşumu milyonlarca yıl öncesine dayanıyor. Yer kabuğundaki hareketler sonucu çatlayan kuvars ağırlıklı kaya katmanları, sıcak mineralli akışkanlarla birlikte altın damarlarının oluşmasına zemin hazırladı. Zaman içinde yaşanan erozyon ise bu birikimleri nehir yatağına taşıdı.

KASABAYA GELENİN ELİNE ALTIN YIKAMA TAVALARI VERİLİYOR

Her yıl yaz aylarında düzenlenen altın yıkama etkinlikleri de hem yerel halkı hem ziyaretçileri bir araya getiriyor. Katılımcılar, geleneksel yöntemlerle kum içinden altın parçalarını ayıklamaya çalışırken kasaba turizmi de hareketleniyor. Oviedo'dan yapılan kısa yolculuk sonrası ulaşılan Nalvegas'ta misafirlere altın yıkama tavaları veriliyor. Doğayla iç içe yapılan bu deneyim, yüzyıllardır süren geleneği birebir yaşama fırsatı sunuyor.

BÜYÜK REZERV İHTİMALİ GÜNDEMDE

Uzman incelemeleri, nehir yatağında halen önemli miktarda altın bulunabileceğine işaret ediyor. Kesin ölçümler sürerken, bölgenin ciddi bir doğal rezerv barındırma ihtimali konuşuluyor.