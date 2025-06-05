NATO Savunma Bakanları Toplantısında Harcama Artırımı Vurgusu

(ANKARA) - NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel'de bir araya gelen NATO savunma bakanlarının ittifakın savunma kapasitesi hedeflerini görüşmek üzere toplandığını açıkladı. "Bugün gerçekten kritik bir gün çünkü hangi kapasite hedeflerine ulaşacağımıza karar vereceğiz. Bu, gelecek yıllarda savunmaya harcayacağımız parayı belirlemek için önemli bir yapı taşı" diyen Rutte, toplantı öncesi basına yaptığı açıklamada harcamaların artırılması çağrısında bulundu.

Rutte, hedeflere ulaşmak için daha yüksek harcama taahhüdünde bulunulması gerektiğini vurgularken, "Hava savunma sistemlerine yatırım yapmalıyız. Uzun menzilli füzelere, hareket kabiliyeti yüksek kara birliklerine ve komuta-kontrol sistemlerine yatırım yapmamız gerekiyor. Bunların hepsi şart" ifadelerini kullandı. Bu yatırımların, NATO üyeleri arasındaki savunma harcamaları farkını da ABD ile dengeleyeceğini belirtti.

Toplantının ardından yapılacak basın toplantısında yeni savunma harcamaları planını kamuoyuyla paylaşacağını söyleyen Rutte, "Lahey'de hangi miktarlarda harcama yapacağımıza karar vereceğiz. Yeni yatırım planı, ihtiyaç duyduğumuz somut askeri kapasitelere dayanacak. Bugün bu hedeflere karar vermemiz bu yüzden önemli" dedi.

ABD: " Yüzde 5 harcama hedefi caydırıcılık için şart"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de her NATO ülkesinin savunmaya ciddi katkı sağlaması gerektiğini yineledi. "Her ülke, tehdidin doğasını kabul ederek GSYH'sinin yüzde 5'ini savunmaya ayırmalı. Bu sadece bayrak sevgisiyle ilgili değil, sahip olduğumuz askeri yapılanmayla ilgili. Caydırıcılığı sağlayan şey, sert güçtür," diyen Hegseth, barışın ancak güçle ve caydırıcılıkla sağlanabileceğini belirtti.

Ayrıca NATO ülkelerin güvenlik konusunda yalnızca ABD'ye bağımlı kalmaması gerektiğini de vurguladı.

Almanya: 60 bin ek asker gerekebilir

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ise ülkesinin NATO'nun yeni kapasite hedeflerine ulaşabilmesi için silahlı kuvvetlerinin büyütülmesi gerektiğini ifade etti.

"Bugün sahip olduğumuz orduya ek olarak, yaklaşık 50 bin ila 60 bin yeni askere ihtiyaç duyacağımızı tahmin ediyoruz, ama bu sadece kabaca bir öngörüdür. Bununla birlikte şu soru gündeme gelecektir: Yeni askerlik sistemi önümüzdeki yıllarda yeterli olacak mı" dedi.