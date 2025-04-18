Modi ve Musk'tan Teknoloji İş Birliği Görüşmesi

HİNDİSTAN Başbakanı Narendra Modi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk'ın, telefonda görüştüğü bildirildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk ile telefonda görüştüğünü belirtti. Modi, Musk ile iki ülke arasında teknoloji ve inovasyon alanlarında iş birliği imkanlarını görüştüklerini vurgulayarak, Hindistan'ın bu alanlarda ABD ile iş birliğini geliştirmede kararlı'olduğunu aktardı.