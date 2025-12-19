Haberler

Mısır: "İsrail ile Doğal Gaz Anlaşması Tamamen Ticari, Siyasi Boyutu Yok"

Güncelleme:
Mısır, İsrail ile yapılan 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşmasının tamamen ticari bir düzenleme olduğunu ve politik boyut taşımadığını duyurdu. Mısır Devlet Enformasyon Servisi, anlaşmanın özel enerji şirketleri tarafından piyasa kurallarına uygun olarak imzalandığını belirtti.

(ANKARA) – Mısır, İsrail ile yapılan yaklaşık 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşmasına gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, anlaşmanın tamamen ticari bir düzenleme olduğu ve herhangi bir siyasi boyut taşımadığı belirtildi.

Mısır, İsrail'le yapılan doğal gaz ticareti anlaşması sonrasında gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı. Mısır Devlet Enformasyon Servisi (SIS), "söz konusu anlaşmanın özel enerji şirketleri tarafından piyasa kuralları çerçevesinde, hükümetin müdahalesi olmaksızın imzalandığını" belirtti.

SIS Başkanı Ziya Raşvan, "Bu anlaşma, katı bir şekilde ekonomik ve yatırıma dayalı mülahazalar temelinde sonuçlandırılmış, tamamen ticari bir işlemdir ve herhangi bir siyasi boyut ya da mutabakat içermemektedir" ifadelerini kullandı. Raşvan, "anlaşmanın Mısır için açık bir stratejik amaca hizmet ettiğini, bunun da Mısır'ın Doğu Akdeniz'de gaz ticareti için tek bölgesel merkez olma konumunu güçlendirmek olduğunu" belirtti.

İsrail, ağustos ayında Chevron ve ortaklarıyla Leviathan doğal gaz sahasından Mısır'a 35 milyar dolara varan gaz tedariki için ihracat anlaşmasını imzalamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 17 Aralık Çarşamba akşamı "gaz anlaşmasını onayladığını" duyurmuş ve anlaşmayı "İsrail tarihinin en büyük gaz anlaşması" olarak nitelendirmişti. Netanyahu, "anlaşmanın Amerikan şirketi Chevron ve Mısır'a gaz tedarik edecek olan İsrailli ortaklarla yapıldığını" aktarmıştı.

