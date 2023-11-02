Meksika Devlet Başkanı Otis Kasırgası'nın mağdurlarına destek planını açıkladı

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Otis Kasırgası'nın yol açtığı hasarları onarmak ve mağdurlara destek sağlamak için bir plan açıkladı. Plan, turizm destinasyonu Acapulco ve Coyuca de Benitez kentlerine odaklanıyor ve 61 milyar peso kaynak ayrılacak.

MEKSİKO, 1 Kasım (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador Çarşamba günü, Pasifik kıyısındaki Guerrero eyaletinde şimdiye kadar karaya ulaşan en güçlü fırtına olan Otis Kasırgası'nın mağdurlarına yönelik bir destek ve toparlanma planı açıkladı.

Yeniden Yapılandırma ve Nüfusu Destekleme Genel Planı, 25 Ekim'de Otis Kasırgası sırasında yerle bir olan önde gelen turizm destinasyonu Acapulco ve yakınlarındaki Coyuca de Benitez kentlerine odaklanıyor.

Federal hükümet de planın uygulanması için 61 milyar peso (yaklaşık 3,4 milyar ABD doları) kadar kaynak ayıracak.

Lopez Obrador günlük basın toplantısında, "Tüm bu ihtiyaçları ve programları finanse edecek bütçemiz var. Bu kaynakların tahsisini bir masraf değil yatırım olarak görüyoruz" dedi.

20 adımdan oluşan plan, kayıp kişiler için devam eden arama çalışmalarına öncelik veriyor. Plan ayrıca yaşlılar ve engellilere yönelik sosyal yardım programlarına kaynak akışını hızlandırıyor ve yerel üreticiler ile balıkçıları desteklemeyi amaçlıyor.

Plan, Kasım 2023'ten Şubat 2024'e kadar elektrik ücretlerinin askıya alınmasını ve fırtınadan etkilenen tahmini 250.000 aileye temel gıda maddesi ulaştırılmasını öngörüyor.

Lopez Obrador, konutların onarımı için de kredi verileceğini ve mağdurlara yatak, soba, vantilatör ve tabak takımı gibi eşyalardan oluşan bir ev eşyası paketi ulaştırılacağını belirtti.