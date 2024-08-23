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Manchester City, İlkay Gündoğan ile sözleşme imzaladı

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Manchester City, Barcelona'dan ayrılan İlkay Gündoğan ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Gündoğan, 7 sezonluk Man City macerasını memnuniyetle tanımladı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, Barcelona’dan ayrılan eski kaptanı İlkay Gündoğan’la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Alman orta saha oyuncusu 2016 yılında Pep Guardiola’nın ilk transferi olarak takıma katılmış, kulüpte yedi sezon forma giydikten sonra da 2023 yılında bonservissiz bir şekilde İspanya La Liga takımlarından Barcelona’ya katılmıştı.

İngiltere’de Manchester City formasıyla 14 kupa kazanan 33 yaşındaki futbolcu, 304 kez giydiği mavi formayla 60 gol kaydetmişti.

Yedi sezonluk Man City macerasını “gerçek bir memnuniyet dönemi” olarak tanımlayan Gündoğan, “Pep'e duyduğum saygıyı herkes bilir. O dünyanın en iyi teknik direktörü. Onunla her gün çalışmak sizi daha iyi bir oyuncu yapıyor. City formasını tekrar giymek için sabırsızlanıyorum” dedi.

Manchester City, sosyal medya hesabından da transferi duyurdu. Transfer videosunda Gündoğan, "Evde olmak gerçekten de çok güzel bir his" ifadesini kullandı.

İngiliz devi bu transfer için herhangi bir bonservis ücreti ödemeyecek. Transfermarkt'e göre Gündoğan, 15 milyon Euro piyasa değeri ile kulüp tarihinin en değerli bedelsiz transferi oldu.

İspanya’da iyi bir ilk sezon geçirmesine rağmen Barcelona, yeni transfer Dani Olmo'yu kadrosuna katınca, mali sorunlar nedeniyle Gündoğan'la yollarını ayırmaya karar verdi.

Gündoğan kulübün en çok kazanan oyuncularından biriydi.

82 kez Almanya forması da giyen Gündoğan, ülkesinin EURO 2024'te çeyrek finalde İspanya'ya elenmesinin ardından milli formayı bıraktığını açıklamıştı.

Gündoğan, Manchester City ile beş kez Premier Lig, bir kez UEFA Şampiyonlar Ligi, iki Carabao Kupası (Türkiye'de İngiltere Lig Kupası adıyla biliniyor) kazandı.

BBC

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