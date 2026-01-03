Maduro'nun mal varlığı ortaya çıktı! İşte geride bıraktıkları
ABD Başkanı Trump, ABD'nin Venezuela'ya saldırısı sonucunda Maduro ve eşinin yakalandığını duyurdu. Geçtiğimiz ağustos ayında Başsavcılık görevini yapan daha sonra ise Adalet Bakanı olan Pam Bondi, Maduro'nun 700 milyon dolar değerindeki mal varlıklarına el konulduğunu açıklamıştı. İşte Maduro'nun malvarlığı...
- ABD Adalet Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'ya ait olduğu ileri sürülen yaklaşık 700 milyon dolarlık mal varlığına el koydu.
- El konulan varlıklar arasında iki Dassault Falcon jet uçağı, Dominik Cumhuriyeti'nde bir malikâne, Florida'da lüks evler, bir at çiftliği, dokuz lüks araç, nakit ve mücevherler bulunuyor.
- Dassault Falcon 900EX jet uçağına Eylül 2024'te Dominik Cumhuriyeti'nde el konuldu ve Florida'ya götürüldü.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun ve eşinin yakalanmasına yönelik ABD tarafından yapılan açıklamanın ardından, Maduro çiftinin mal varlığı yeniden gündeme oturdu.
700 MİLYON DOLARINA EL KONULDUĞU BELİRTİLMİŞTİ
ABD Adalet Bakanlığı, Maduro'ya ait olduğu ileri sürülen ve aralarında lüks uçaklar, mülkler, otomobiller, mücevherler ile nakit varlıklarının bulunduğu yaklaşık 700 milyon dolarlık mal varlığına el konulduğunu açıklamıştı.
Yaklaşık 700 milyon dolar değerindeki varlıklar şu kalemlerden oluşuyor:
DASSAULT FALCON 900EX JET
Maduro'nun "başkanlık uçağı" gibi kullandığı bu jete, Eylül 2024'te Dominik Cumhuriyeti'nde ABD tarafından el konuldu ve Florida'ya götürüldü. Değeri yaklaşık 13 milyon dolar.
DASSAULT FALCON 2000EX JET
Şubat 2025'te yine Dominik Cumhuriyeti'nde el konulan ikinci bir özel jet. Bu uçak da Maduro rejimi üst düzey yetkilileri tarafından kullanılıyordu.
- Dominik Cumhuriyeti'ndeki bir malikâne
- Florida'da birkaç lüks ev
- At çiftliği
- Dokuz lüks araç
- Milyonlarca dolar nakit ve mücevher