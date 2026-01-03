Haberler

Maduro'nun mal varlığı ortaya çıktı! İşte geride bıraktıkları

Maduro'nun mal varlığı ortaya çıktı! İşte geride bıraktıkları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Trump, ABD'nin Venezuela'ya saldırısı sonucunda Maduro ve eşinin yakalandığını duyurdu. Geçtiğimiz ağustos ayında Başsavcılık görevini yapan daha sonra ise Adalet Bakanı olan Pam Bondi, Maduro'nun 700 milyon dolar değerindeki mal varlıklarına el konulduğunu açıklamıştı. İşte Maduro'nun malvarlığı...

  • ABD Adalet Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'ya ait olduğu ileri sürülen yaklaşık 700 milyon dolarlık mal varlığına el koydu.
  • El konulan varlıklar arasında iki Dassault Falcon jet uçağı, Dominik Cumhuriyeti'nde bir malikâne, Florida'da lüks evler, bir at çiftliği, dokuz lüks araç, nakit ve mücevherler bulunuyor.
  • Dassault Falcon 900EX jet uçağına Eylül 2024'te Dominik Cumhuriyeti'nde el konuldu ve Florida'ya götürüldü.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun ve eşinin yakalanmasına yönelik ABD tarafından yapılan açıklamanın ardından, Maduro çiftinin mal varlığı yeniden gündeme oturdu.

700 MİLYON DOLARINA EL KONULDUĞU BELİRTİLMİŞTİ

ABD Adalet Bakanlığı, Maduro'ya ait olduğu ileri sürülen ve aralarında lüks uçaklar, mülkler, otomobiller, mücevherler ile nakit varlıklarının bulunduğu yaklaşık 700 milyon dolarlık mal varlığına el konulduğunu açıklamıştı.

Yaklaşık 700 milyon dolar değerindeki varlıklar şu kalemlerden oluşuyor:

DASSAULT FALCON 900EX JET

Maduro'nun "başkanlık uçağı" gibi kullandığı bu jete, Eylül 2024'te Dominik Cumhuriyeti'nde ABD tarafından el konuldu ve Florida'ya götürüldü. Değeri yaklaşık 13 milyon dolar.

Maduro'nun mal varlığı ortaya çıktı! İşte geride bıraktıkları

DASSAULT FALCON 2000EX JET

Şubat 2025'te yine Dominik Cumhuriyeti'nde el konulan ikinci bir özel jet. Bu uçak da Maduro rejimi üst düzey yetkilileri tarafından kullanılıyordu.

Maduro'nun mal varlığı ortaya çıktı! İşte geride bıraktıkları

  • Dominik Cumhuriyeti'ndeki bir malikâne
  • Florida'da birkaç lüks ev
  • At çiftliği
  • Dokuz lüks araç
  • Milyonlarca dolar nakit ve mücevher
Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıalperenlive:

Halkın gözünden düşürmek için iftira atmaya başladılar, venezzuella'ya ait ne varsa uyuşturucudan elde edilmişti diyerek el koyacaklar aynı ırak ve libya'nın zenginliklerine çöktükleri gibi.

Yorum Beğen134
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCengaver Baran:

Bu uçaklar abd için çöp ama onlar için değeri var olduğu için servet

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Bayat:

Amerikan Airfors uçaklarıda Trampınmı oluyor şimdi. Devletlerin başkanlık uçakları başkanların değil devletindir.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kömürlükte öldürülen Naime Zeybek cinayetinde sır perdesi kaldırıldı! Katili en yakını çıktı

Kömürlükte öldürülen Naime'nin katili en yakını çıktı
Komşuda para birimi değişti, Türkiye'deki tabelalar da güncelleniyor

Komşuda para birimi değişti, Türkiye'deki tabelalar da güncelleniyor
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
Süper Lig'in yıldızı kaza yaptı

Görüntüdeki araç Süper Lig'in yıldızına ait
Kömürlükte öldürülen Naime Zeybek cinayetinde sır perdesi kaldırıldı! Katili en yakını çıktı

Kömürlükte öldürülen Naime'nin katili en yakını çıktı
Komşuda para birimi değişti, Türkiye'deki tabelalar da güncelleniyor

Komşuda para birimi değişti, Türkiye'deki tabelalar da güncelleniyor
Fenerbahçe U19'un başına Mehmet Aurelio getirildi

Mehmet Aurelio Fenerbahçe'ye geri döndü