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Maduro'dan ABD'ye Bağımlılık İddiaları

Maduro'dan ABD'ye Bağımlılık İddiaları
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin artık ABD'ye ekonomik olarak bağımlı olmadığını belirtti ve Çin ile olan ilişkilerini vurguladı.

VENEZUELA Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin artık ABD'ye ekonomik olarak bağımlı olmadığını ifade etti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi politikalarını eleştirdi. Maduro, "İmparatorluk (ABD), neoliberal tahakkümden korumacılık yoluyla mutlak hegemonya kurma aşamasına geçmeye çalışıyor. Tüm bunlar, Venezuela'nın kendi ekonomik projesine yönelmesi sürecinde yaşandı. ABD'ye olan bağımlılığımızı artık kırdık. Önemli olan, Venezuela'nın Çin gibi büyük dostlara sahip olmasıdır" dedi.

Çin ile ikili ilişkilere de değinen Maduro, "Büyük güçlerin küresel iş birliği ve ortak kalkınma arayışında olduğu bir dünya doğuyor. Çin'in Latin Amerika, Karayipler ve Afrika'daki altyapı yatırımları bunu açıkça gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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