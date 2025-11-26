Haberler

Maduro'dan ABD Tehdidine Karşı Güçlü Mesaj

Maduro'dan ABD Tehdidine Karşı Güçlü Mesaj
Güncelleme:
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin ülkesine olası müdahalesine karşı, Venezuela'nın asla ele geçirilemeyeceğini vurgulayarak halkının destek oranının yüzde 70'e ulaştığını belirtti.

VENEZUELA Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin ülkesine olası müdahalesine ilişkin, "Ne yaparlarsa yapsınlar nasıl yaparlarsa yapsınlar, Venezuela'yı ele geçiremeyecekler" dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, özel bir televizyon programında gündeme dair değerlendirmede bulundu. Maduro, ABD'nin ülkesine yönelik muhtemel bir askeri saldırısına değinerek, "Venezuela'ya cesurca destek veren herkese minnettarız. Aylardır maruz kaldığımız psikolojik ve siyasi savaşa rağmen tarif edilemeyecek kadar çok destek mesajı alıyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar nasıl yaparlarsa yapsınlar, Venezuela'yı ele geçiremeyecekler" diye konuştu.

ABD'nin çok yönlü bir saldırısı altında olduklarını belirten Maduro, "Venezuela'yı yenemeyecekler. Biz yenilmeziz. Şimdiye kadar başaramadıkları gibi bundan sonra da asla başaramayacaklar. Venezuela halkının bize desteği yüzde 70'e ulaştı. ABD'nin askeri tehdidi kabul edilmiyor, sağın işgal çağrıları reddediliyor" ifadelerini kullandı.

Maduro, ülkedeki güvenliğin en üst seviyede tutulduğunu vurgulayarak, kendi kendine yeten bir üretim gücü oluşturduklarını bildirdi. Maduro, "Bununla hem iç piyasayı doyuracağız hem de özel sektör ile yerel toplulukların ekonomisine güveniyoruz. Güvenlik önceliğimizdir ve halk, güvenliğin en büyük güvencesidir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
