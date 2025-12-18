Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Trump'ı "Barbarlık Diplomasisi" Yürütmekle Suçladı

(ANKARA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Venezuela petrolünü taşıyan tankerlere yönelik aldığı abluka kararına ilişkin açıklama yaptı. Maduro, ABD'nin Venezuela'da hükümeti devirmeyi ve ülkesini bir koloniye dönüştürmeyi amaçladığını savunarak Washington'u "barbarlık diplomasisi" yürütmekle suçladı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD Başkanı Trump'un ülkesine yönelik abluka kararına ilişkin açıklama yaptı. ABD BaşkanıTrump daha önceki açıklamalarında, Karakas'taki hükümeti "yabancı terör örgütü" olarak nitelemişti. ABD Başkanı önceki gün yaptığı açıklamada da "Venezuela, Güney Amerika tarihinde şimdiye kadar bir araya getirilmiş en büyük donanma tarafından tamamen kuşatılmış durumda. Bu güç daha da büyüyecek ve yaşanacak şok, daha önce gördükleri hiçbir şeye benzemeyecek, ta ki daha önce bizden çaldıkları tüm petrolü, toprakları ve diğer varlıkları Amerika Birleşik Devletleri'ne geri verene kadar" demişti.

Maduro, ABD'nin Karakas'ta "47 saat bile ayakta kalamayacak" bir kukla hükümet kurmaya çalıştığını söyledi. Venezuela'ya yönelik Trump tarafından başlatılan baskı kampanyasına ilişkin "Venezuela'da rejim değişikliği istiyorlar; anayasayı, egemenliği ve tüm zenginliklerimizi teslim edecek, ülkeyi bir koloniye çevirecek bir kukla hükümet dayatmak istiyorlar" ifadelerini kullanan Maduro, "Bu asla gerçekleşmeyecek, hiçbir zaman" dedi.

Ülkenin petrol ticareti ve ihracatının süreceğini söyleyen Maduro, Uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın seyrüsefer ve ticaret özgürlüğünü koruduğunu vurgulayarak "Bu (çağ) korsanların ve yağmacılığın zamanı değildir" dedi. Maduro, Venezuela'nın zenginliklerinin yalnızca Venezuela halkına ait olduğunu belirterek, bağımsız Venezuela'nın kurucu figürü Simon Bolivar'a ve ülkenin anayasasına atıfta bulundu. Maduro, Venezuela'nın kendini savunmak için hem hukuki haklara hem de siyasi güce sahip olduğunu dile getirirken, dünya halklarının desteğini gördüğünü söyledi. ABD'nin artan baskısını "barbarlık diplomasisi" olarak tanımlayan Maduro, bunun uluslararası hukuka ve barış içinde bir arada yaşama ilkesine aykırı olduğunu belirtti.

Bölgesel bir çağrıda da bulunan Maduro, Kolombiya'yı ve Kolombiya Silahlı Kuvvetleri'ni yabancı askeri müdahaleleri reddetmeye ve Bolivar'ın birlik vizyonuna sahip çıkmaya davet etti. Maduro Venezuela'nın egemenliğini "güçle, gerçekle ve barış sevgisiyle" savunacaklarını vurguladı.