Fransa Cumhurbaşkanı Macron: G7'de Hürmüz Boğazı'nın Kalıcı Olarak Yeniden Açılması Ele Alınacak

(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Evian kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'nde, ABD-İran mutabakatının sonuçlarının ele alınacağını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Instagram üzerinden paylaştığı video mesajda, Fransa'nın İsviçre sınırındaki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 liderler zirvesinde ABD-İran mutabakatının bölgesel sonuçlarını, Lübnan'a desteği ve Hürmüz Boğazı'nın kalıcı olarak yeniden açılmasını ele alacağını açıkladı.

Macron, video mesajda, "Amaç, bu anlaşmanın sonuçlarını değerlendirmek, Lübnan'a desteği görüşmek, Hürmüz Boğazı'nın kalıcı olarak yeniden açılmasını sağlamak ve elbette İran'ın nükleer ve balistik faaliyetlerine ilişkin bir anlaşmanın sonuçlandırılmasını ele almak olacak" dedi.

İngiltere, Kanada, Almanya, İtalya, Japonya ve ABD liderlerinin katıldığı G7 Zirvesi, bugün başladı, zirvenin çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen zirveye, G7 ülkelerinin yanı sıra Hindistan, Brezilya, Güney Kore ve Kenya'nın liderleri de davetli olarak iştirak ediyor.

Kaynak: ANKA