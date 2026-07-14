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Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'dan, Trump'a 'Hürmüz Boğazı' tepkisi

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'dan, Trump'a 'Hürmüz Boğazı' tepkisi
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Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen kargolardan yüzde 20 geçiş ücreti alınacağı açıklamasına tepki göstererek, ABD'yi korsanlıkla suçladı.

BREZİLYA Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm kargolardan yüzde 20 geçiş ücreti alınacağı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Sao Paulo kentinde katıldığı bir etkinlikte konuştu. Lula da Silva, ABD Başkanı Doanld Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm kargolardan geçiş ücreti alınacağı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Lula da Silva, "Uzun süre korsanlıkla mücadele eden ABD gibi önemli bir ülke, şimdi kendisi bir korsana dönüşemez. Hürmüz Boğazı'ndan vergi almak gibi bir hakları yok. Hürmüz Boğazı'nda yaşananların sorumluluğu ABD'ye aittir. Daha önce kapalı değildi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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