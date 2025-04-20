Lübnan'da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti
Ateşkesi ihlal etmeyi sürdüren İsrail, Lübnan'ın güneyine 3 hava saldırısı birden düzenledi. Futbol sahasına yakın bir noktaya düzenlenen saldırılardan birinde ise oyuncular bombardımana aldırış göstermeden maça devam etti.
İsrail, Lübnan ile varılan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.
LÜBNAN'IN GÜNEYİNE 3 HAVA SALDIRISI
Son olarak İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine 3 hava saldırısı birden düzenledi. Saldırılarda, en az 2 kişi hayatını kaybetti.
SALDIRIYI UMURSAMADAN MAÇA DEVAM ETTİLER
Futbol sahasına yakın bir noktaya düzenlenen saldırılardan birinde ise oyuncular bombardımana aldırış etmeden maça devam etti. Saldırı sonrası sahanın ilerisinde yükselen dumanlar bir seyirci tarafından kaydedildi.
SALDIRIYI KAYIT ALTINA ALDILAR
Saldırılardan biri ise orman manzaralı bir restoranın yakınına düzenlendi. Saldırı nedeniyle müşteriler restorandan kaçarken, bazıları ise saldırıyı kayıt altına aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Dünya