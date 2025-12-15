Haberler

Dünyaca ünlü müzenin başına gelmeyen kalmadı

Fransa'nın Paris'teki Louvre Müzesi, çalışanlarının greve gitmesi nedeniyle bir günlüğüne kapatıldı. Müze daha önce meydana gelen soygunla ve su baskını ile gündeme gelmişti.

  • Louvre Müzesi, çalışanlarının grevi nedeniyle bugün kapalıdır.
  • Louvre Müzesi'nde ekim ayında bir mücevher hırsızlığı yaşandı.
  • Louvre Müzesi çalışanları, aşırı kalabalıkla mücadele için ek personel ve önlemler talep etmektedir.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nin, çalışanlarının greve gitmesi nedeniyle bugün kapalı olacağı bildirildi.

Daha önce gerçekleşen soygunla gündeme gelen dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nin başına gelmeyen kalmadı. Soygunun ardından su baskınına da uğrayan müze bir günlüğüne kapatıldı.

KAPATILMA NEDENİ GREV

Müzenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Grev nedeniyle müze bugün kapalıdır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" ifadelerine yer verildi.

Genel Emek Federasyonu (CGT) ve Fransız Demokratik Emek Federasyonu (CFDT), Louvre'un yaklaşık 400 çalışanının oy birliğiyle grev kararı aldığını açıkladı.

Müze çalışanlarının, ekim ayında yaşanan mücevher hırsızlığının ardından, Paris'in simgesel yapısında aşırı kalabalıkla mücadele etmek için ek personel ve önlemler talep ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
