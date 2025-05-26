Liverpool Geçit Töreninde Aracın Çarpmasıyla Olaylar Gelişti

İngiltere'de Premier Lig'i kazanan Liverpool futbol takımının bugünkü geçit törenine katılanlara bir araç çarptı.

Merseyside Polisi aracın birden fazla kişiye çarptığını ve erkek sürücünün gözaltına alındığını duyurdu.

Olay yerindeki BBC Muhabiri Warren Moran, en az üç yaralıya müdahale edildiğini gördüğünü, polisin aracın bulunduğu bölgeyi kordon altına aldığını ve bir ambulans helikopterin görevlendirildiğini aktarıyor.

Olayda ölen olup olmadığı veya kaç kişinin yaralandığına dair henüz resmi bir açıklama yok.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer bunun korkunç bir olay olduğunu söyledi ve yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bugün Liverpool kentinde on binlerce kişi, Liverpool takımının şampiyonluk kupasıyla geçit törenini izlemişti.

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