Lavrov: Gazze'deki insani felaket 65 bin can aldı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, " Gazze'de yaşanan benzeri görülmemiş korkunç insani felaket, 65 bin kişinin hayatına mal oldu" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) 80'inci Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu. Lavrov, BM'nin önemine vurgu yaparak, "BM Şartı'nda yer alan ilkelere bütünüyle uyulması, büyük küçük ayrımı olmaksızın tüm devletlerin barışçıl ve istikrarlı kalkınmasının güvencesidir. Bu ilkelerden sapılması ise neo-sömürgeci hırsların göstergesi olup, küresel istikrarsızlığı körüklüyor ve bölgesel çatışmaları artırıyor" ifadelerini kullandı.

Afrika'da sömürge döneminden kalan ve hala çözülemeyen krizlere işaret eden Lavrov, Ukrayna'daki çatışmaya da değinerek, "Ukrayna'daki kriz Batı tarafından kışkırtıldı. NATO ve Avrupa Birliği, bu çatışmayı doğrudan ülkemize karşı bir savaşa dönüştürdü ve aktif biçimde içine dahil oldu" dedi.

Orta Doğu'daki gelişmeleri de gündeme getiren Lavrov, Gazze'de yaşanan insani felaketi 'benzeri görülmemiş korkunç' sözleriyle nitelendirerek, 65 bin kişinin hayatına mal olduğunu söyledi. Lavrov, "Bölgede görev yapan bazı BM personeli, gerçek kayıp sayısının bunun on katına ulaşabileceğini söylüyor. İsrail'in hiçbir komşusu kendini güvende hissedemiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Lavrov, BM Şartı'na aykırı tek taraflı yaptırımların, tarife savaşlarının, ticaret üzerindeki baskıların ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarının ihlallerinin küresel ekonomiye ciddi tehdit oluşturduğunu belirterek, bunların özellikle en savunmasız toplum kesimlerini olumsuz etkilediğini dile getirdi. Çok taraflı iş birliği yapılarına dikkat çeken Lavrov, "BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü'nün giderek artan rolü, çok kutuplu dünya düzeninin şekillenmekte olduğunun bir göstergesidir" dedi.

Lavrov ayrıca G20'nin küresel ekonomideki rolüne işaret ederek, Küresel Güney ve Doğu'nun Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'ndaki ağırlığının artırılmasına yönelik daha önce varılan anlaşmaların hızlı şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Lavrov, "G20, kuruluş amacına uygun olarak ekonomik konulara yoğunlaşmalı, BM ve BM Güvenlik Konseyi'nin yetkilerini zedeleyecek şekilde askeri ve siyasi gündemlere karışmamalıdır" ifadelerini kullandı.