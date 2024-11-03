Lavrov'dan BRICS'in Alternatif Ödeme Mekanizmaları Hakkında Açıklama

RUSYA Dışişleri Bakanı Lavrov, BRICS'in alternatif ödeme mekanizmalarına ilişkin öneriler geliştirdiğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, uluslararası BRICS TV'ye konuştu. BRICS ülkelerinin alternatif ödeme mekanizmaları ile ilgili öneriler geliştirdiğini ifade eden Lavrov, "Bu konu, Kazan'daki zirvenin gündemindeydi. Henüz sonuçlanmadı fakat güvenilir, sürdürülebilir ve uzun vadeli sistemler oluşturulabilir" dedi.

Lavrov, BRICS'e üye olmak isteyen ülkeler konusunda yaptığı açıklamada ise "Bu konu önümüzdeki yıl içinde ele alınacak" diye konuştu.