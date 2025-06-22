Kuzey Dakota'da Kasırga: 3 Ölü, Elektrik Kesintileri Bekleniyor

Kuzey Dakota'da Kasırga: 3 Ölü, Elektrik Kesintileri Bekleniyor
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Kuzey Dakota'da Kasırga: 3 Ölü, Elektrik Kesintileri Bekleniyor
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ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde etkili olan kasırga nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi. Havaalanında hasar meydana gelirken, uzun elektrik kesintileri bekleniyor.

ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde etkili olan kasırga nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde etkisini gösteren kasırga nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Kasırganın Kuzey Dakota'daki bir havaalanında ise hasara yol açtığı belirtildi. Ulusal Hava Durumu Servisi Hava Tahmin Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Dakota, Minnesota ile Wisconsin eyaletlerinin kuzey kesimlerinde şiddetli dolu yağışı ve kuvvetli rüzgarın geniş çapta hasara yol açtığı duyuruldu.

Yetkililer, bölgede yaşayanlara uzun elektrik kesintilerine hazır olmaları uyarısı yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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