Kütahya'dan Umre Kafilesi Dualarla Uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile Kütahya'nın Emet ilçesinden umre vazifesini yerine getirmek üzere 44 kişilik umre kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile Kütahya'nın Emet ilçesinden umre vazifesini yerine getirmek üzere 44 kişilik umre kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Emet Merkez Akpınar Camii İmam Hatibi Mustafa Şimşek'in önderliğinde umre yolculuğuna çıkacak olan gurubu uğurlamak için Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve çok sayıda vatandaş Emet otogarında toplandı. Düzenlenen törende din görevlilerinin okuduğu Kur'an-ı Kerim ve ilahilerden sonra Emekli İmam Ahmet Er'in yaptığı duanın ardından, umre yolcuları yakınları ile vedalaştıktan sonra tekbir, salavat, telbiyelerle kutsal topraklara uğurlandı. - KÜTAHYA