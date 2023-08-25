Panama Kanalı'nda kuraklık nedeniyle getirilen geçiş kısıtlaması 10 ay daha uzayacak

Atlantik'i Pasifik'e bağlayan Panama Kanalı, kuraklık nedeniyle zor günler geçiriyor. Milyonlarca dolar değerinde mal taşıyan 200 gemi kanalda mahsur kalmış durumda. Bölgedeki yağış miktarının azalarak kanaldaki su seviyesini düşürmesi nedeniyle kanalda geçiş kısıtlaması getirilmişti. Yetkililer kısıtlamanın 10 ay daha uzatılabileceğini söylüyor.

KANALDA SU SEVİYESİ AZALDI

Orta Amerika bölgesinde etkili olan aşı sıcaklar, Panama Kanalı'nı da vurdu. Kuraklık nedeniyle dünya ticareti için önemli bir yer tutan kanalın su seviyesi azaldı. Bu durum gemi trafiğini etkiledi. Milyonlarca dolar değerinde mal taşıyan 200'ü aşkın gemi, kuraklık nedeniyle getirilen sınırlama nedeniyle Panama Kanalı'nın her iki tarafında mahsur kaldı.

KISITLAMA 10 DAHA UZAYABİLİR

Kanal yönetimi, gemi geçişlerinde kullanılan depodaki su miktarının yağışların azalması yüzünden düşmesiyle 2 Eylül'e kadar geçiş kısıtlamasına gitmek zorunda kaldı. Yetkililer geçiş kısıtlamasının 10 daha uzatılabileceğini belirtti.