Kuraklık, hem çevreyi hem de dünya ekonomisini tehdit ediyor

İngiltere Çevre Ajansı'nın 12 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, şiddetli yağışlara rağmen son 50 yılın en kurak yazının yaşandığı belirtildi. Buna kapsamda, İngiltere'deki 14 bölgeden 8'inde hali hazırda kuraklık yaşandığı resmi olarak ilan edildi. Cambridge Üniversitesi'nden 6 bilim insanı ise aşırı sıcak ve kuraklığın ekonomi ile çevre üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Avrupa ve İngiltere'de görülen yüksek sıcaklıklar, kuraklığı da beraberinde getirdi. İngiltere hükümetine bağlı Çevre Ajansı'ndan yapılan açıklamada, ülkede 14 bölgeden 8'inde kuraklık yaşandığı doğrulandı. Cambridge Üniversitesi'nden 6 bilim insanı ise kuraklığın sebep ve sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İngiltere'nin elektrik ihracatı konusunda Norveç'e bağımlı olduğunu belirten çevre ekonomisti Dr. Matthew Agarwala, "Düşük su seviyeleri, Norveç hükümeti yerli tüketicilere öncelik verdiği için elektrik ihracatını tehdit ediyor. Ren Nehri'ndeki su seviyeleri o kadar düşük ki yük gemileri yüzemiyor, yani kömür ve petrol gibi kritik hammaddeler sevk edilemiyor. Bu da enerji krizini daha da şiddetlendiriyor" dedi.

Üniversiteye ait botanik bahçesinin direktörü Prof. Beverley Glover, kuraklığın dünya bitki çeşitliliğini de tehdit ettiğini ve özellikle akıllı sulama yöntemlerinin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Glover, buharlaşma yoluyla kaybedilen su miktarını en aza indirmek için mümkün olduğunca gece sulama yapıldığını, ancak aşırı sıcaklar sebebiyle gündüzleri de sulama yapılmaya başlandığını ifade etti.